Учебные заведения Пхукета закрываются из-за опасений относительно коронавируса

Школы Phuket Wittayalai в Пхукет-Тауна и Kajonkiet Pattana в Вичите прекратили работу сразу после того, как выяснилось, что у родителя их учеников подтвержден коронавирус. Следом аналогичное решение приняли и другие образовательные учреждения. По состоянию на утром 23 декабря о закрытии объявили следующие школы (уведомления опубликовала PR-служба Пхукета:
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Phuket Wittayalai School
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Kajonkiet Pattana School
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Satree Phuket School
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Kathuwittaya School
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Phuket Technology College
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Kanokkwan Kindergarten School
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Phuket Vocational College
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Phuket Municipal Kindergarten School
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Phuket Rajabhat University
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Muslim Wittaya Phuket School
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Phuket Technical College
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Phuket Thalang Technical College
Все уведомления подписаны либо директорами, либо деканами учебных заведений. В течение 23-25 декабря в перечисленных школах, колледжах и университетах будет проведена санитарная обработка помещений. При этом некоторые из них после этого сразу уйдут на плановые новогодние каникулы.
Пхукетский кампус Университета Принца Сонгкхла (Prince of Songkhla University, PSU) закрываться не будет, однако от всех учащихся и персонала требуется строго соблюдать санитарные меры. Лица, посещавшие Самут-Сакхон после 1 декабря или просто чувствующие недомогание, должны сразу сообщить об этом. Все общественные мероприятия в PSU отменены до особого уведомления.