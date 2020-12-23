Учебные заведения Пхукета закрываются из-за опасений относительно коронавируса

Не менее 14 образовательных учреждений Пхукета приостановили работу после того, как стало известно о подтвержденном случае COVID-19 на острое. Вирус был обнаружен у 40-летнего жителя Кату, заразившегося в ходе мотофестиваля на Ланте. Двое детей байкера являются учениками Phuket Wittayalai School, третий ходит в дошкольную группу Kajonkiet Pattana School.

Новости Пхукета

23 Декабря 2020, 11:47 AM

Фото: Phuket PR

Школы Phuket Wittayalai в Пхукет-Тауна и Kajonkiet Pattana в Вичите прекратили работу сразу после того, как выяснилось, что у родителя их учеников подтвержден коронавирус. Следом аналогичное решение приняли и другие образовательные учреждения. По состоянию на утром 23 декабря о закрытии объявили следующие школы (уведомления опубликовала PR-служба Пхукета:

Phuket Wittayalai School

Kajonkiet Pattana School

Satree Phuket School

Kathuwittaya School

Phuket Technology College

Kanokkwan Kindergarten School

Phuket Vocational College

Phuket Municipal Kindergarten School

Phuket Rajabhat University

Muslim Wittaya Phuket School

Phuket Technical College

Phuket Thalang Technical College

Все уведомления подписаны либо директорами, либо деканами учебных заведений. В течение 23-25 декабря в перечисленных школах, колледжах и университетах будет проведена санитарная обработка помещений. При этом некоторые из них после этого сразу уйдут на плановые новогодние каникулы.

Пхукетский кампус Университета Принца Сонгкхла (Prince of Songkhla University, PSU) закрываться не будет, однако от всех учащихся и персонала требуется строго соблюдать санитарные меры. Лица, посещавшие Самут-Сакхон после 1 декабря или просто чувствующие недомогание, должны сразу сообщить об этом. Все общественные мероприятия в PSU отменены до особого уведомления.

