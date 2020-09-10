Учебная эвакуация выявила неисправность одной из башен системы предупреждения

Согласно сценарию учений, официальные лица получили предупреждение о подводном землетрясении у Никобарских островов. В связи с этим жители прибрежных районов должны были эвакуироваться в безопасные места. Учебная тревога прозвучала в 10:00 утра.
На разборе полетов вице-губернатор Вонгсакорн Нунчукан отметил, что звук сирены на башне в южной части пляжа оказался недостаточно громким, в связи с чем оборудование требуется отремонтировать.
«Мы проинформируем центральный офис Департамента чрезвычайных ситуаций в Бангкоке о неисправном оборудовании, чтобы специалисты провели ремонт», – заявил вице-губернатор.
«В целом результаты учений были хорошими, благодаря участию школьных учителей, учеников, сотрудников официальных ведомств и местного населения. Они были готовы и прекрасно следовали составленному нами плану. Хорошо, что живущие в зонах риска люди знают, что делать в случае чрезвычайной ситуации, чтобы никто из их близких не погиб», – добавил вице-губернатор.
Отметим, что проблемы с громкостью сирен системы оповещения о цунами наблюдаются не впервой. В частности, проверка 2018 года также выявила неисправность оборудования на одной из вышек в Камале. Ремонт был проведен в течение месяца.