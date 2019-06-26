Учебная эвакуация в Патонге признана успешной

Организаторы учений в Патонг объявили об успехе мероприятия, несмотря на фальстарт ряда участников, которые не поняли, когда именно нужно начинать эвакуироваться. Мероприятие проходило в рамках региональных учений IDMEX 2019: TSUNAMI.

Новости Пхукета

26 Июня 2019, 09:44 AM

Фото: Khao Phuket Fun Club

Муниципалитет Патонга провел запланированную на 25 июня отработку эвакуации при цунами. В учениях, продолжавшихся с 13:30 до 15:00 дня приняли участие более 600 человек, включая госслужащих различных ведомств, сотрудников экстренных служб, школьников и студентов, а также простых граждан (см. подборку фотографий здесь).

Учения были признаны успешными, несмотря на то, что некоторые участники не поняли, когда нужно начинать эвакуироваться и побежали с пляжа до сирены предупреждения о цунами.

«Погода была не самой располагающей, но множество людей все равно приняли участие. Некоторые, впрочем, немного растерялись на учениях, а кто-то начал бежать до сирены предупреждения о цунами. Тех, кто стартовал раньше времени, мы отозвали назад и объяснили им, что эвакуироваться нужно при звуках сирены. После этого они стали гораздо лучше понимать смысл учений», – заявил вице-мэр Патонга Бунма Эпсап, отвечающий за городское отделение Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM).

По словам господина Эпсапа, проблем для повседневной жизни Патонга учения не создали, хотя для их проведения пришлось перекрыть пляжную дорогу и Бангла-Роуд.

«Больших проблем не было. После отработки эвакуации полиция убрала дорожные барьеры и с 15:00 открыла все улицы для движения», – отметил господин Эпсап.

Чиновник пообещал, что офис DDPM продолжит повышать готовность Патонга к стихийным бедствиям и проведет собственные массовые учения «когда-нибудь в начале следующего года».

Сегодня в региональном офисе DDMP в Пхукет-Тауне должен состояться разбор полетов и анализ результатов учений. На 28 июня и 1 июля запланированы кабинетные и «функциональные» учения, а 4-6 июля пройдет учебная эвакуация в районе глубоководного порта на мысе Панва с последующим разбором полетов 7 числа.

Ранее пхукетский офис DDPM приглашал всех желающих принять участие в учения. Получить дополнительную информацию можно по телефону 1784.