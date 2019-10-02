Участников Вегетарианского фестиваля призвали быть аккуратнее с петардами

Полиция Пхукета и муниципалитет Пхукет-Тауна обратились к участникам Вегетарианского фестиваля с призывом быть аккуратнее с пиротехническими изделиями, широко используемыми во время уличных шествий и других мероприятий. В частности, жителей провинции настоятельно попросили не бросать петарды в скопления людей и под ноги участникам уличных шествий.

Новости Пхукета

2 Октября 2019, 10:06 AM

На финальном шествии Вегетарианского фестиваля петарды применяются настолько активно, что участникам приходится закрывать лица, руки и ноги во избежание травм.

Заместитель начальника полиции Пхукета полковник Пхакин На-Ранонг напомнил, что пиротехнические изделия могут нанести вред здоровью людей и их имуществу. А за безответственное использование петард, повлекшее за собой причинение вреда здоровью, Уголовный кодекс Таиланда предусматривает наказание вплоть до года тюрьмы и/или штрафа в размере до 1 тыс. бат.

Полковник На-Ранонг отметил, что использование петард в ритуальных целях не запрещено, однако участники Вегетарианского фестиваля не должны причинять вред или беспокойство другим людям.

«Служащие муниципалитета имеют полномочия контролировать соблюдение закона. Также граждане могут сообщать об опасном использовании петард в полицию по телефону 191», – заявил полковник На-Ранонг.

Муниципалитет Пхукет-Тауна в свою очередь напомнил, что причинение вреда и создание проблем противоречит самой сути Вегетарианского фестиваля, который является временем «очищения разума».

Также в муниципалитете указали на то, что в ритуальных целях должны использоваться стандартные петарды, а не мощная пиротехника. При этом даже они должны применяться лишь в рамках мероприятий фестиваля.

«Китайские петарды должны использоваться лишь в подобающих местах: в храмах или там, где проходят ритуалы. Если вы видите, что кто-то не соблюдает закон, пожалуйста, обратитесь в полицию», – добавил муниципалитет.

О том, как проходит финальное шествие фестиваля, в ходе которого петарды используются особенно активно, можно почитать здесь.