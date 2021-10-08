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Участники Вегетарианского фестиваля вышли на улицы

В четверг, 7 октября, на Пхукете состоялась первая уличная процессия в рамках ежегодного Вегетарианского фестиваля, который в этот раз проходит в условиях действия коронавирусных ограничений. Как и прежде, первую процессию организовал храм Naka Shrine в Вичите. Участники шествия прошли до Сапан-Хина и обратно, однако медиумов-масонгов в толпе идущих не было. В этот раз они ехали в кузовах пикапов или на платформах грузовиков.

Новости Пхукета

8 Октября 2021, 03:40 PM
Вегетарианский фестиваль на Пхукете. Фото: Radio Thailand Phuket

Вегетарианский фестиваль на Пхукете. Фото: Radio Thailand Phuket

Вегетарианский фестиваль на Пхукете. Фото: Radio Thailand Phuket

Вегетарианский фестиваль на Пхукете. Фото: Radio Thailand Phuket

Вегетарианский фестиваль на Пхукете. Фото: Radio Thailand Phuket

Вегетарианский фестиваль на Пхукете. Фото: Radio Thailand Phuket

Вегетарианский фестиваль на Пхукете. Фото: Radio Thailand Phuket

Вегетарианский фестиваль на Пхукете. Фото: Radio Thailand Phuket

Вегетарианский фестиваль на Пхукете. Фото: Radio Thailand Phuket

Вегетарианский фестиваль на Пхукете. Фото: Radio Thailand Phuket

Вегетарианский фестиваль на Пхукете. Фото: Radio Thailand Phuket

Вегетарианский фестиваль на Пхукете. Фото: Radio Thailand Phuket

Вегетарианский фестиваль на Пхукете. Фото: Radio Thailand Phuket

Вегетарианский фестиваль на Пхукете. Фото: Radio Thailand Phuket

На фоне коронавируса власти провинции обратились к масонгам с просьбой воздержаться от прокалывания лиц, что всегда было одним из самых главных символов Вегетарианского фестиваля. Именно фотографии масонгов с пронизывающими кожу различными предметами сделали фестиваль известным в разных уголках мира.

Примечательно, что на лицах участвовавших в первом шествии масонгов не было защитных масок, тогда как все их ассистенты и помощники маски носили.

Также на первом параде было значительно меньше встречающих процессию людей на улицах. Тихой оставалась атмосфера и в китайских храмах. Вслед за храмом Jui Tui многие другие храмы также отказались от организации ярмарок вегетарианской еды у своей территории.

Успех и известность Вегетарианского фестиваля на Пхукете привели к тому, что аналогичные мероприятия начали проводиться и за пределами острова. К примеру, аналогичное мероприятие в последние годы проходило в бангкокском районе Яоварат, а сами дни фестиваля являлись важными датами в календаре внутреннего туризма, «стимулировавшими экономический рост», пишет государственное новостное агентство NNT.

Впрочем, в этом году все не так. Университет торговой палаты Таиланда (UTCC) провел исследование и пришел к выводу, что граждане страны сейчас не готовы ни к активным поездкам, ни к дополнительным тратам в принципе.

Специалисты опросили свыше 1,2 тыс. респондентов, из которых лишь 39,1% заявили, что будут принимать участие в фестивале. При этом перейти на вегетарианскую диету в течение девяти дней фестиваля планировали 62,9%.

«Большинство опрошенных заявили, что сохранят прежний уровень трат на продовольственные товары и продукты питания. Некоторые намерены воспользоваться государственными программами помощи, в частности программой 50:50, в рамках которой до половины стоимости индивидуальных покупок субсидируется властями», – отмечает NNT.

Всего лишь 10,1% респондентов заявили, что намерены посетить китайские храмы – преимущественно в пределах Бангкока и в соседних провинциях.

Президент UTCC Тханават Понвичай отметил, что суммарные расходы граждан на связанные с фестивалем вещи в этом году могут составить 41,15 млрд бат, что на 14,5% ниже прошлогоднего показателя. Этот спад будет первым с 2008 года, отметил господин Понвичай.


 

 

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