Участники вечеринки на вилле в Раваи задержаны полицией

Согласно отчету официальных лиц, полицейские прибыли на виллу в поселке Crystal Villa около 1:00 ночи 18 сентября. Сотрудников полиции во главе с капитаном Анантачаем Пияпаном сопровождали работники окружной управы и районных властей.
Находившиеся на вилле 19 человек были доставлены в полицейский участок Чалонга, где им предъявили обвинения в нарушении приказа губернатора под номером 5409/2564. В частности, в четвертой статье данного приказа жителям провинции предписывается «воздерживаться» от праздничных мероприятий, отмечания дней рождения и новоселий или просто встреч в развлекательных целях по тем или иным поводам.
Полиция не раскрыла имена задержанных. Также неизвестно, были ли выдвинуты против них обвинения в нарушении декрета о чрезвычайных ситуациях и закона об эпидемиологии.