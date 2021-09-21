Участники вечеринки на вилле в Раваи задержаны полицией

Полиция Чалонга задержала 19 участников вечеринки на вилле в Раваи. Задержанным, среди которых есть иностранцы, предъявлены обвинения в нарушении приказа губернатора о сдерживании распространения коронавируса. Владелец виллы дополнительно обвиняется в противодействии официальным лицам при исполнении ими служебных обязанностей.

Иккапоп Тхонгтуб

21 Сентября 2021, 05:42 PM

Фото: Управа округа Мыанг-Пхукет

Согласно отчету официальных лиц, полицейские прибыли на виллу в поселке Crystal Villa около 1:00 ночи 18 сентября. Сотрудников полиции во главе с капитаном Анантачаем Пияпаном сопровождали работники окружной управы и районных властей.

Находившиеся на вилле 19 человек были доставлены в полицейский участок Чалонга, где им предъявили обвинения в нарушении приказа губернатора под номером 5409/2564. В частности, в четвертой статье данного приказа жителям провинции предписывается «воздерживаться» от праздничных мероприятий, отмечания дней рождения и новоселий или просто встреч в развлекательных целях по тем или иным поводам.

Полиция не раскрыла имена задержанных. Также неизвестно, были ли выдвинуты против них обвинения в нарушении декрета о чрезвычайных ситуациях и закона об эпидемиологии.