Участники Phuket Bike Week устроят мотопробег от Май-Кхао до Промтхепа

Пхукет продолжает подготовку к первому за три года мотоциклетному фестивалю Phuket Bike Week, который должен состояться 13-15 мая в Май-Кхао. Организаторы ждут 2 тыс. мотоциклов и 20 тыс. гостей, что меньше допандемийного уровня, но зато программу мероприятий обещают полноценную.

Новости Пхукета

Мотофестиваль Phuket Bike Week пройдет 13-15 мая Май-Кхао. Но уже известно, что в заключительный день байкеры должны проехать по всему острову до Раваи. Фото: PR Phuket

Мотофестиваль Phuket Bike Week пройдет 13-15 мая Май-Кхао. Но уже известно, что в заключительный день байкеры должны проехать по всему острову до Раваи. Фото: PR Phuket

Мотофестиваль Phuket Bike Week пройдет 13-15 мая Май-Кхао. Но уже известно, что в заключительный день байкеры должны проехать по всему острову до Раваи. Фото: PR Phuket

Мотофестиваль Phuket Bike Week пройдет 13-15 мая Май-Кхао. Но уже известно, что в заключительный день байкеры должны проехать по всему острову до Раваи. Фото: PR Phuket

Мотофестиваль Phuket Bike Week пройдет 13-15 мая Май-Кхао. Но уже известно, что в заключительный день байкеры должны проехать по всему острову до Раваи. Фото: PR Phuket

Мотофестиваль Phuket Bike Week пройдет 13-15 мая Май-Кхао. Но уже известно, что в заключительный день байкеры должны проехать по всему острову до Раваи. Фото: PR Phuket

Мотофестиваль Phuket Bike Week пройдет 13-15 мая Май-Кхао. Но уже известно, что в заключительный день байкеры должны проехать по всему острову до Раваи. Фото: PR Phuket

Мотофестиваль Phuket Bike Week пройдет 13-15 мая Май-Кхао. Но уже известно, что в заключительный день байкеры должны проехать по всему острову до Раваи. Фото: PR Phuket

Мотофестиваль Phuket Bike Week пройдет 13-15 мая Май-Кхао. Но уже известно, что в заключительный день байкеры должны проехать по всему острову до Раваи. Фото: PR Phuket

Мотофестиваль Phuket Bike Week пройдет 13-15 мая Май-Кхао. Но уже известно, что в заключительный день байкеры должны проехать по всему острову до Раваи. Фото: PR Phuket

Мотофестиваль Phuket Bike Week пройдет 13-15 мая Май-Кхао. Но уже известно, что в заключительный день байкеры должны проехать по всему острову до Раваи. Фото: PR Phuket

Мотофестиваль Phuket Bike Week пройдет 13-15 мая Май-Кхао. Но уже известно, что в заключительный день байкеры должны проехать по всему острову до Раваи. Фото: PR Phuket

Мотофестиваль Phuket Bike Week пройдет 13-15 мая Май-Кхао. Но уже известно, что в заключительный день байкеры должны проехать по всему острову до Раваи. Фото: PR Phuket

Мотофестиваль Phuket Bike Week пройдет 13-15 мая Май-Кхао. Но уже известно, что в заключительный день байкеры должны проехать по всему острову до Раваи. Фото: PR Phuket

Мотофестиваль Phuket Bike Week пройдет 13-15 мая Май-Кхао. Но уже известно, что в заключительный день байкеры должны проехать по всему острову до Раваи. Фото: PR Phuket

Подробности фестиваля были озвучены 6 мая на совещании с участием вице-губернатора Пичета Панапонга. Среди прочих участие во встречи приняли президент Phuket Bike Week Association Виттайя Сингкала и глава местного отделения Министерства туризма и спорта Рачадапорн Оин.

В сообщении PR Phuket по итогам встречи было подтверждено, что Phuket Bike Week в этом году постарается продемонстрировать разнообразие имеющихся на острове возможностей для отдыха. Пхукет хочет показать себя со всех стороны.

Фестиваль будет проходить на площадке The PlayYard в Май-Кхао, довольно далеко от главных туристических локаций острова, так что желающим поучаствовать придется ехать целенаправленно. Организаторы уже подтвердили, что ключевые мероприятия состоятся. Это и выставки авто- и мототехники, и конкурс кастомных мотоциклов, и конкурс красоты Miss Phuket Bike Week.

Концертная программа обещает быть даже шире обычной. Кроме завсегдатая фестиваля Эда Карабао, планируется выступление Джоба Банджоба (Job2Do), а также местных звезд Baowee и Tik Shiro.

Обещает оргкомитет и ярмарку с сувенирами и мотоциклетными акссеуарами, и вечеринки, и мероприятия социальной направленности, хотя пока без подробностей. Новая часть программы – развлечения на воде. Поскольку площадка располагает, обещаются каяки, доски, джетски и даже флайборд.

В рамках фестиваля состоятся два мотопробега. Первый пройдет 14 мая и будет скромным – всего 12 км от КПП Тха-Чат-Чай до The PlayYard. Общая продолжительность заезда должна составить около получаса, старт в 16:00.

Второй мотопробег будет куда солиднее. 15 мая мотоциклисты отправятся через весь остров – от The PlayYard до мыса Промтхеп. Старт – в 15:00, продолжительность – полтора часа. Протяженность маршрута составит 60 км, но сам он будет предсказуемым – сначала по Thepkrasattri Rd. до Bypass Rd, потом по ней на Chao Fa West Rd. и дальше до южной оконечности острова по Wiset Rd.

Власти Пхукета в этот раз не скрывают, что слет мотоциклистов преследует экономические цели. Пандемия коронавируса спровоцировала на острове такой кризис, которого провинция еще не знала, и 20 тыс. участников Phuket Bike Week могут и сами влить в экономику немало денег, и внести весомый вклад в привлечение других туристов, если у них останутся положительные впечатления от посещения острова.

Как уже говорилось, прогноз организаторов на этот год – 2 тыс. мотоциклов и 20 тыс. человек (мотоциклистов и сопровождающих), а в плане доходов экономики острова – 200 млн бат. Цифры последнего из допандемийных фестивалей были такими – 5 тыс. мотоциклов, 50 тыс. участников (из 30 стран) и доходы в 500 млн бат. То ест по всем показателями ожидается меньше половины от старого уровня. Впрочем, речь идет не только о том, чтобы заработать здесь и сейчас, но и о будущем.

«Цель фестиваля – продвижение туристического бизнеса провинции Пхукет и способствование его большому восстановлению и возвращение к прежней силе на долгий срок. Также ставится задача стимулирования островной экономики, увеличения доходов местного сообщества и формирования у мотоциклистов желания встречаться здесь для разных видов активности с акцентом на социальную и экологическую ответственность», – заявляет PR-служба Пхукета.