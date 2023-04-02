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Участники драки в Патонге оштрафованы на 2000 бат

Полиция Патонга оштрафовала трех иностранцев ближневосточного просхождения за драку на Soi Sansabai. Сообщение об этом было опубликовано на странице центрального полицейского участка провинции Пхукет, который в очередной раз отчитался за полицию Патонга, тогда как сама она предпочла промолчать, как было минимум в полудюжине резонансных случаев в последние месяцы.

Новости Пхукета

2 Апреля 2023, 10:13 AM
По итогам драки у ближневосточного ресторана Atlas суд назначил штрафы двум сотрудникам заведения и одному посетителю. Фото: Phuket Provincial Police

По итогам драки у ближневосточного ресторана Atlas суд назначил штрафы двум сотрудникам заведения и одному посетителю. Фото: Phuket Provincial Police

По итогам драки у ближневосточного ресторана Atlas суд назначил штрафы двум сотрудникам заведения и одному посетителю. Фото: Phuket Info Center

По итогам драки у ближневосточного ресторана Atlas суд назначил штрафы двум сотрудникам заведения и одному посетителю. Фото: Phuket Info Center

Драка между персоналом и посетителями ближневосточного ресторана Atlas произошла в районе 1:00 ночи 27 марта. С обеих сторон в конфликте участвовали исключительно иностранцы, в потасовке были пущены в ходе разные подручные средства, включая мебель. Затем видеозапись битвы у Atlas была опубликована в соцсетях и вызвала большой резонанс, включая вопросы относительно туристического имиджа Пхукета.

Согласно сообщению центрального полицейского участка, 28 марта в полицию Патонга были вызваны для дачи показаний три человека, представители обеих сторон конфликта сотрудники ресторана Джехад Мохаммад Аломари (Иордания) и Абдулрахман Мохамед Ахмед Элфавал (Египет), а также посетитель Хассан Хива Карен (Австралия). Двух первых мужчин полицейские застали 27 марта на месте событий, третий к тому моменту банально ушел с Soi Sansabai.

По итогам беседы было установлено, что драку спровоцировал посетитель-австралиец, как и говорили изначально сотрудники Atlas. Клиент который бутылку с водой в сторону двух других мужчин, поскольку был раздражен долгим ожиданием еды. Иорданец и египтянин не стерпели оскорбления.

«По итогам беседы обе стороны признали, что между ними произошло недопонимание, и принесли друг другу извинения. Проведя допрос, сотрудники полиции Патонга предъявили всем троим обвинения в «драке в общественном месте и причинении физического вреда группой лиц без нанесения травм физического и психического характера». Дело было передано в суд Пхукета, который признал всех троих виновными в нарушении статьи 83 УК Таиланда. Обвиняемые чистосердечно признали вину, на фоне чего судья сократил наказание вдвое на основании статьи 78 УК Таиланда», – сообщила полиция Пхукета.

Наказание для каждого из трех участников резонансной драки на Soi Sansabai составило 2000 бат.

«Провинциальная полиция Пхукета информирует, что закон будет применяться ко всем нарушителямии и во всех случаях, независимо от того, являются ли фигуранты дела тайскими гражданами или иностранцами», – заявила полиция Пхукета.

О каких-либо санкциях в отношении иностранцев со стороны Иммиграционного бюро, которое как раз для таких случаев придумало желтые и красные карточки, не сообщалось. На странице пхукетского офиса бюро информация о деле отсутствует.

 

 

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