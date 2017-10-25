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Участникам церемонии в Сапан-Хине предоставят бесплатный транспорт

Транспортная полиция Пхукета подтвердила, что 26 октября бесплатные автобусы и минивэны будут ходить до Сапан-Хина и обратно из целого ряда районов острова.

Шела Рива

25 Октября 2017 17:57:14

Фото: Шела Рива
Фото: Шела Рива

Более трех десятков розовых автобусов по-тонг будут доставлять участников церемонии в Сапан-Хин от Tesco Lotus на Bypass Rd., от парка Рамы IX на Chao Fa East Rd., от школы имени Принцессы-Матери и от здания Provincial Hall, где будут организованы перехватывающие парковки.

Также административная организация провинции (OrBorJor) объявила, что бесплатным будет проезд по регулярным маршрутам от магазина Big C на Thepkassatri Rd. до Phuket Vocational College, от SuperCheap на Thepkasattri Rd. до рынка напротив Phuket Villa 3 через Сапан-Хин, от междугороднего автовокзала наThepkasattri Rd. до центрального рынка в Пхукет-Тауне, от острова Сирэ до Сапан-Хине.

Кроме того, муниципалитет Вичита выделит 65 минивэнов, которые будут доставлять участников церемонии в Сапан-Хин от Big C на Bypass Rd. и от ночного рынка Naka Market.

Бесплатные минивэны будут ходить в Сапан-Хин от храма Wat Chalong, от муниципалитета Чалонга, от АЗС Caltex в поселке Набон, от муниципалитета Раваи.

Кроме того, сразу несколько организаций обещали предоставить транспорт, который будет забирать пассажиров с междугороднего автовокзала и доставлять их напрямую в Сапан-Хине.

Также бесплатные автобусы будут ходить туда от Simon Cabaret в Патонге, причем сесть на них можно будет также в Кату, у Tesco Lotus, у Vachira Hospital, у Provincial Hall и на старом автовокзале.

Отдельный транспорт будет организован для жителей Таланга, планирующих посетить церемонию в храме Wat Manik. Автобусы будут отправляться от Tesco Lotus Thalang.

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