Участник забега в Май-Кхао скончался на дистанции

Организаторы благотворительного забега ради сохранения морских черепах, прошедшего 21 октября на Пхукете, подтвердили смерть одного из участников мероприятия.

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В изначальных сообщениях об инциденте имя погибшего указывалось как Прают Джиракса, однако подтверждения личности погибшего пока не последовало. По словам очевидцев, мужчина потерял сознание на дистанции и был доставлен в больницу Thalang Hospital, где врачи констатировали смерть.

В полиции Тха-Чат-Чай подтвердили лишь сам факт того, что некого мужчину в экстренном порядке доставили в больницу. Медицинское учреждение отказалось комментировать ситуацию ввиду требований о сохранении врачебной тайны. Смерть участника забега подтвердил глава РРНО Танит Сермкэу, а также организатор забега Mai Khao Marine Turtle Foundation.

«Меня поставили в известность о смерти мужчины в Thalang Hospital. Его возраст составлял около 40 лет, но пока что подробности происшествия мне неизвестны», – заявил господин Сермкэу, занявший должность главы РРНО лишь 1 октября.

Господин Сермкэу напомнил любителям бега о необходимости трезво оценивать свое здоровье перед участием в спортивных мероприятия.

«Необходимо проверять состояние здоровья, прежде чем принимать решение об участии в любом крупном забеге. Необходимо следить за пульсом, это очень важно... Если вы чувствуете затруднение дыхания или боли в груди, пожалуйста прекратите участие в забеге и срочно обратитесь к квалифицированному персоналу», – напомнил глава пхукетского офиса Минздрава.

После инцидента фонд Mai Khao Marine Turtle Foundation, проводящий ежегодные забеги уже 14 лет, выразил соболезнования семье и друзьям погибшего.

«С глубокой печалью мы подтверждаем смерть одного из бегунов на 14-м забеге Mai Khao Marine Turtle Fun Run and Half Marathon утром воскресенья, 21 октября. Мы выражаем глубокие соболезнования и сочувствие семье и друзьям погибшего. Также мы в полной мере уважаем желание семьи не разглашать каких-либо еще подробностей в это тяжелое для них время», – говорится в заявлении фонда.