Участник резонансной перестрелки в Бангкоке сдался в руки полиции

Полиция сообщила о задержании одного из участников перестрелки в Бангкоке, в результате которой случайной пулей был убит турист из Индии. По уточненным данным, всего погиб один человек, ранены были четверо. Изначально сообщалось о двух погибших и пяти раненых.

9 Октября 2018 15:54:54

Фото: Bangkok Post

О том, что 28-летний Прича Сак-Удомпайсан сдался в руки правоохранительных органов, сообщил заместитель начальника бангкокской полиции генерал-майор Катча Тхатсат. Господин Сак-Удомпайсан уже начал давать показания, и в ближайшее время полиция ожидает выдачи судебных ордеров на арест еще пяти человек, пишет Bangkok Post.

Комментируя резонансное происшествие, генерал-майор Тхатсат уточнил, что в результате стрельбы погиб один случайный прохожий, а не два, как сообщалось изначально. Погибшим оказался турист из Индии. Кроме того, огнестрельные ранения получили двое тайцев, гражданин Лаоса и еще один гражданин Индии.

Как пояснил генерал-майор Тхатсат, конфликт между двумя группами мужчин произошел из-за контроля над бильярдным залом у ТЦ Watergate Pavilion, супервайзером которого был Прича Сак-Удомпайсан. Тот заявил что, местный молодежный авторитет Банпен Пумпуанг неоднократно посылал в бильярдную подручных, которые ему угрожали. Последяя встреча с ними и закончилась перестрелкой.

По словам генерал-майор Тхатсата, Прича Сак-Удомпайсан сознался в том, что одним из участников перестрелки был она сам. Уголовное дело против него возбуждено по статье об убийстве.

Произошедшее генерал охарактеризовал как конфликт между двумя бандами.