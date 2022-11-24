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Учащиеся школы Kajonkiet познакомились с работой аэропорта

Госкорпорация Airports of Thailand (AoT) провела экскурсию по пхукетскому аэропорту для учащихся школы Kajonkiet Suksa School в Кату.

Новости Пхукета

25 Ноября 2022, 09:00 AM
Школьники из Kajonkiet в аэропорту Пхукета. Фото: AoT Phuket

Школьники из Kajonkiet в аэропорту Пхукета. Фото: AoT Phuket

Школьники из Kajonkiet в аэропорту Пхукета. Фото: AoT Phuket

Школьники из Kajonkiet в аэропорту Пхукета. Фото: AoT Phuket

Школьники из Kajonkiet в аэропорту Пхукета. Фото: AoT Phuket

Школьники из Kajonkiet в аэропорту Пхукета. Фото: AoT Phuket

Школьники из Kajonkiet в аэропорту Пхукета. Фото: AoT Phuket

Школьники из Kajonkiet в аэропорту Пхукета. Фото: AoT Phuket

Школьники из Kajonkiet в аэропорту Пхукета. Фото: AoT Phuket

Школьники из Kajonkiet в аэропорту Пхукета. Фото: AoT Phuket

Школьники из Kajonkiet в аэропорту Пхукета. Фото: AoT Phuket

Школьники из Kajonkiet в аэропорту Пхукета. Фото: AoT Phuket

Около трех десятков школьников приехали в аэропорт утром 24 ноября на экскурсию. Гостей встретили сотрудники AoT, которые провели их по разных частям терминала международных рейсов, чтобы дети могли познакомиться с тем, как работает комплекс.

Комментируя визит, PR-служба AoT выразила надежду, что школьники тем или иным образом применят полученные знания и опыт в учебе. Впрочем, как минимум они пригодятся, когда учащиеся в следующий раз отправятся куда-нибудь воздушным транспортом. Даже те, кто до этого ни разу не летал, будут в какой-то мере знакомы с тем, что как устроен пхукетский аэропорт.

PR-служба аэропорта не уточнила, планируются ли аналогичные экскурсии для учащихся других школ, в частности, международной Kajonkiet International School.

 

 

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