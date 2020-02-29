Учащиеся пхукетского техникума подарили тележки для воды жителям Рассады

Церемония передачи тележек нуждающимся жителям Рассады прошла 27 февраля на территории Phuket Technical College. Участие в мероприятии приняли директор колледжа Адисак Чатчавет, губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипатана, глава пхукетского офиса Департамента чрезвычайных ситуаций Сохпон Тхонгсай, представители администрации Рассады и другие официальные лица.
Господин Чатчавет пояснил, что вместе с учащимися колледжа посетил Рассаду и выяснил, что снабжение жителей водой при помощи автоцистерн осложняется тем, что грузовики могут подъехать не ко всем домам. В этом случае жителям приходится самим перемещать воду от автоцистерн к своему жилью, причем взять достаточные запасы людям затруднительно.
«Стало очевидно, что им нужны тележки, чтоб брать столько воды, сколько им нужно. Тележек же у них не было», – заявил господин Чатчавет.
В итоге учащиеся колледжа собрали 20 тележек и готовы собрать еще, если в том будет потребность.
«Если кому-то еще нужна подобная помощь, пожалуйста, звоните по телефонам 076-221679 и 076-211343», – заявил директор колледжа.
В свою очередь губернатор Пхукета повторил призыв к жителям Пхукета экономить пресную воду до начала сезона дождей.