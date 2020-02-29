Учащиеся пхукетского техникума подарили тележки для воды жителям Рассады

Учащиеся технического колледжа в Пхукет-Тауне (Phuket Technical College) собрали 20 и передали нуждающимся жителям Рассады два десятка тележек для перевозки воды. Тележки предназначены для жителей района, вынужденных полагаться на снабжение водой при помощи автоцистерн и самостоятельно перевозить воду от грузовиков к своим домам.

Новости Пхукета

29 Февраля 2020, 11:07 AM

Учащиеся колледжа собрали 20 тележек и готовы собрать еще, если в том будет потребность. Фото: Phuket PR Department