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Учащиеся пхукетского техникума подарили тележки для воды жителям Рассады

Учащиеся технического колледжа в Пхукет-Тауне (Phuket Technical College) собрали 20 и передали нуждающимся жителям Рассады два десятка тележек для перевозки воды. Тележки предназначены для жителей района, вынужденных полагаться на снабжение водой при помощи автоцистерн и самостоятельно перевозить воду от грузовиков к своим домам.

Новости Пхукета

29 Февраля 2020, 11:07 AM
Учащиеся колледжа собрали 20 тележек и готовы собрать еще, если в том будет потребность. Фото: Phuket PR Department

Учащиеся колледжа собрали 20 тележек и готовы собрать еще, если в том будет потребность. Фото: Phuket PR Department

Церемония передачи тележек нуждающимся жителям Рассады прошла 27 февраля на территории Phuket Technical College. Участие в мероприятии приняли директор колледжа Адисак Чатчавет, губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипатана, глава пхукетского офиса Департамента чрезвычайных ситуаций Сохпон Тхонгсай, представители администрации Рассады и другие официальные лица.

Господин Чатчавет пояснил, что вместе с учащимися колледжа посетил Рассаду и выяснил, что снабжение жителей водой при помощи автоцистерн осложняется тем, что грузовики могут подъехать не ко всем домам. В этом случае жителям приходится самим перемещать воду от автоцистерн к своему жилью, причем взять достаточные запасы людям затруднительно.

«Стало очевидно, что им нужны тележки, чтоб брать столько воды, сколько им нужно. Тележек же у них не было», – заявил господин Чатчавет.

В итоге учащиеся колледжа собрали 20 тележек и готовы собрать еще, если в том будет потребность.

«Если кому-то еще нужна подобная помощь, пожалуйста, звоните по телефонам 076-221679 и 076-211343», – заявил директор колледжа.

В свою очередь губернатор Пхукета повторил призыв к жителям Пхукета экономить пресную воду до начала сезона дождей.

 

 

 

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