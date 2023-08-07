Уборка мазута продолжается на пляжах Пхукета

На Пхукете продолжается очистка пляжей от вынесенного волнами на берег мазута и гудронных шариков. Муниципальные служащие и волонтеры приступили к работе сразу после получения информации о загрязнении 4 августа, но по состоянию на середину дня 7 августа работа еще далека от завершения ликвидирована. Единый центр по координации усилий волонтеров отсутствует, потому желающие помочь просто приезжают на ближайший пляж и присоединяются к тем, кто уже собирает там мазут. На севере острова людей по мере сил организует группа Sustainable Mai Khao, которая первой и подняла тревогу три дня назад.

Новости Пхукета

По состоянию на 7 августа официальные лица так ничего и не сказали о причине загрязнения. Предполагается, что утечка могла произойти с какого-либо судна, что, впрочем, является единственным возможным вариантом, поскольку никаких нефтяных платформ в Андаманском море нет.

В последних публикациях PR Phuket говорится, в частности, о проверке данных о морском трафике у побережья Пхукета на прошлой неделе, а также об отправке вертолета для осмотра акватории с воздуха. Отправку вертолета подтвердил и штаб третьего командования ВМФ, военнослужащие которого активно участвуют в уборке.

PR Phuket отметила, что виновник разлива может быть привлечен к ответственности по Закону о мореходстве в водах Таиланда, который предполагает до трех лет тюрьмы и/или до 10 тыс. бат штрафа за слив нефтепродуктов в воду (плюс компенсацию ущерба). При этом Департамент связей с общественностью никак не упомянул, собственно, природоохранное законодательство, по которому даже простое прикосновение к кораллам для селфи может грозить штрафом в 100 тыс. бат.

Наличие нефтяного загрязнения документально подтверждено на всем западном побережье Пхукета от Май-Кхао до Най-Харна и Януи. Также мазут обнаружен на ближайших небольших островах, таких как Рача. Фотографии публикуются и местными жителям, и туристами, и пхукетскими властями районного уровня.

Департамент морских и прибрежных ресурсов (DMCR) подтвердил, что сотрудники центра спасения редких видов морской фауны Sirithan приняли на реабилитацию морскую черепаху, которую нашли на пляже. Животное было целиком перепачкано в мазуте и очень слабым, но все же выжило. DMCR подтвердил, что это зеленая морская черепаха (лат. Chelonia mydas).

На страницах прибрежных муниципалитетов Пхукета (Раваи, Карон, Май-Кхао) можно найти публикации о проходивших в выходные субботниках, но никакой координации работы они не осуществляют. Нет ничего подобного и на странице PR-cлужбы Пхукета.

Пострадавший от разлива нефти нацпарк Sirinath (северные пляжи Пхукета входят в его состав) до сих пор никак не отреагировал на инцидент, хотя его сотрудники активно работают над устранением загрязнения.

На странице DMCR есть два поста о спасенной черепахе, но о работах по ликвидации последствий разлива там ничего не говорится. При этом начало нефтяного бедствия можно отсчитывать от появления мазута в Кхао-Лаке, о чем сообщил именно DMCR.

Осуществлять координацию усилий волонтеров на севере Пхукета продолжает объединение Sustainable Mai Khao, которое первым и привлекло внимание к разливу нефти и загрязнению пхукетских пляжей мазутом и гудронными шариками. Активисты приглашают всех, кто может, присоединиться к уборке 7 и 8 августа на пляже Май-Кхао.

«Нужна помощь в очистке пляжа Май-Кхао от липких гудронных шариков. Пожалуй, помогите нам. 7 и 8 августа с 16:00. Перчатки, мешки для мусора и воду мы обеспечим. Пожалуйста, наденьте старую одежду и обувь, которую не жалко. Пишите нам, есть у вас есть вопросы. Спасибо», – говорится в последнем призыве Sustainable Mai Khao.