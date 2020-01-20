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Убийство на бытовой почве произошло в лагере рабочих в Срисунтхорне

Полиция Таланга задержала 19-летнего юношу по обвинению в убийстве 49-летнего сожителя своей матери. Убийству предшествовала затяжная взаимная неприязнь между двумя мужчиами.

Иккапоп Тхонгтуб

20 Января 2020, 01:50 PM
Убийство на бытовой почве произошло в лагере рабочих в Срисунтхорне. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Убийство на бытовой почве произошло в лагере рабочих в Срисунтхорне. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Убийство на бытовой почве произошло в лагере рабочих в Срисунтхорне. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Убийство на бытовой почве произошло в лагере рабочих в Срисунтхорне. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Убийство на бытовой почве произошло в лагере рабочих в Срисунтхорне. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Убийство на бытовой почве произошло в лагере рабочих в Срисунтхорне. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Подполковник Пхитхак Пхупхроммин из полиции Таланга получил сообщение о происшествии в лагере строительных рабочих в седьмом мубане Срисунтхорна около 4:30 утра 20 января.

Приехав в лагерь, расположенный напротив школы Baan Manik School, полицейские обнаружили труп 49-летнего уроженца Чианг-Рая Дончая Покйады. Мужчина лежал на земле перед одной из жилых построек с глубокой резаной раной бедра.

Там же полицейских дожидались 46-летня сожительница погибшего Арджит Чайпром (фигурирующая в полицейскому отчете как жена) и ее 19-летний сын Тависак Чайпром.

Госпожа Чайпром рассказала, что жила в месте с господином Покйадой на протяжении двух лет, и в течение всего этого времени ее сожитель и сын находились в напряженных отношениях и часто ругались. Непосредственно в ночь происшествия ее муж выпивал и в состоянии опьянения по некой причине бросил молоток в стену спальни сына. Тот выбежал из комнаты с ножом типа «кукри» и в разгаре перепалки метнул оружие в бедро господина Покйады, который в итоге скончался в результате кровопотери.

Подполковник Пхупхроммин отметил в своем отчете о происшествии, что на ноже не было обнаружено следов крови. Офицер указал, что не верит в изложенную женщиной версию событий, предположив, что молодой человек не бросил нож, а нанес им рубящий удар по бедру оппонента, а перед приездом полиции вымыл оружие.

«Тависак Чайпром был доставлен в полицейский участок Таланга, где ему предъявили обвинения в убийстве», – отметил подполковник Пхупхроммин.

Расследование дела, впрочем, еще не закончено.

 

 

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