Убийцы «индийского гангстера» покинули Таиланд

Двое мужчин, разыскиваемых за убийство предполагаемого «индийского гангстера» Джими Сандху (также известного как Мандип Сингх) покинули Таиланд. Соответствующее заявление сделал вечером 10 февраля начальник Королевской полиции Таиланда генерал Суват Джангйодсук.

Иккапоп Тхонгтуб

Полиция нашла оружие стрелков из Раваи, но сами разыскиваемые покинули страну. Фото: PR Phuket и TNA

Выступая в штаб-квартире пхукетской полиции, генерал Джангйодсук заявил, что полиция установила личности подозреваемых, однако их имен не назвал. Известно лишь, что одному из стрелков 38 лет и он служил в вооруженных силах не указанного государства.

«Нам нужно собрать больше информации», – заявил генерал Джангйодсук.

Шеф национальной полиции заявил, что стрелки въехали в страну 18 декабря как туристы, при этом их паспорта были настоящими. Покинули Таиланд они 6 февраля.

«Мы проверили все места, которые они посещали во время пребывания в стране. И мы знаем, куда они улетели из Таиланда. В настоящий момент мы полагаем, что к совершению убийства были причастны более двух человек, но сперва нам нужно собрать больше улик против первых двоих. Один из них совершил преступление в своей стране, но не серьезное», – заявил начальник полиции Таиланда.

«Что касается ордеров на арест, то сперва мы думали, что у нас достаточно улик, но теперь нам нужно найти больше. Сейчас, когда преступники покинули страну, мы коммуницируем с зарубежными государствами», – добавил генерал Джангйодсук.

Последнее заявление можно трактовать как намек на возможность объявления подозреваемых в международный розыск.

Напомним, индус Джими Сандху был застрелен около 22:30 вечера 4 февраля у The Beachfront Hotel, где снимал виллу. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как господин Сандху вышел из красного автомобиля MG, после чего к нему полбежали двое мужчин и открыли огонь из огнестрельного оружия. Всего было произведено около двух десятков выстрелов, стреляли из пистолетов калибров 9 мм и .380.

При осмотре тела, которое по неким причинам было обнаружено лишь утром, полицейские обнаружили канадский паспорт и канадские же водительские права на разные имена. В обоих документах имена были индийские, но Джими Сандху среди них не было. Имя, которое сейчас считается настоящим, назвала канадская пресса, в частности, газета Vancouver Sun. Теперь это имя (Джими Сандху) использует и полиция, хотя раньше именовала погибшего в соответствии с записью в паспорте, по которому он въехал (Мандип Сингх).

Также канадские власти уже подтвердили, что паспорт является подлинным, но для его получения индус предоставил ложные сведения. Позже он был лишен гражданства Канады, что, впрочем, не помешало ему въехать в Таиланд как канадцу.

В четверг, 10 февраля, сотрудники полиции обнаружили пистолеты убийц – чешский CZ калибра 9 мм и немецкий Walther PPK. Оружие было найдено в ходе обследования прибрежной полосы в отлив при помощи металлоискателей.

«Оба пистолета были найдены в море примерно в 100 м от места убийства, оба пистолета легально зарегистрированы [и имеют официальных тайских владельцев]», – заявил генерал Джангйодсук.

По словам офицера, официальные лица сейчас выясняют, как оружие могло попасть в руки убийц. Законные владельцы обоих пистолетов «приглашены для дачи показаний».

Также в распоряжении полиции есть предполагаемая верхняя одежда стрелков, найденная в одном из мусорных баков неподалеку от места расправы. Кроме того, на автомобиле убитого был обнаружен GPS-маячок. Правоохранители уже задержали иностранца, на телефон которого, предположительно, поступал сигнал с передатчика.

Впрочем, по вопросу о причастности упомянутого иностранца к убийству генерал Джангйодсук ничего конкретного не сказал. Неизвестна даже его национальность.

«Расследование находится на раннем этапе», – заявил глава тайской полициию.

Родственники убитого индуса должны в ближайшее время прибыть в страну и забрать тело для репатриации и похорон.