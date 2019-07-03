Убийцу женщины из Рассады ищут в Транге

Полиция Пхукета обратилась к коллегам из Транга за помощью в поиске мужчины, подозреваемого в убийстве бывшей сожительницы. Тело женщины было обнаружено вчера в квартире, где она проживала.

Иккапоп Тхонгтуб

3 Июля 2019, 10:22 AM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полицейские были вызваны в жилой комплекс Muang Mai Mansion в Рассаде около 9:30 утра вторника, 2 июля. Согласно поступившему в полицию сообщению, жительница одной из квартир комплекса была найдена в своей квартире мертвой, предположительно, убитой.

Прибыв на место событий, сотрудники полиции Пхукет-Тауна обнаружили тело 39-летней уроженки Транга Фонтхип Чайкун, работавшей в Muang Mai Mansion уборщицей и проживавшей там же. Утром 2 июля женщина не приступила к обязанностям, что вызвало беспокойство у владельца комплекса, который затем решил проверить ее квартиру, чтобы убедиться, что все в порядке.

Согласно полицейскому отчету, в комнате госпожи Чайкун стоял беспорядок, указывавший на возможную драку. Сама женщина лежала мертвой на полу, на ее шее была затянута нейлоновая веревка.

Один из знакомых госпожи Чайкун рассказал полицейским, что некоторое время назад она рассталась с мужчиной, с которым долгое время жила вместе. У пары были двое детей, которых партнер госпожи Чайкун хотел забрать в Транг, откуда, как и госпожа Чайкун, был родом.

Госпожа Чайкун отдавать детей не хотела, на фоне чего между ней и бывшим партнером происходили громкие ссоры, последняя из которых имела место 1 июля. При этом бывший сожитель госпожи Чайкун, по слова беседовавшего с полицией знакомого женщины, дважды угрожал ей убийством.

Пхукетские полицейские пока не раскрыли имя подозреваемого, но подтвердили, что считают, что тот мог покинуть остров и отправиться в Транг. Какая-либо информация о детях госпожи Чайкун и ее бывшего партнера отсутствует.