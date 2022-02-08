Убийц «индийского гангстера» ищут на Пхукете

Королевская полиция Таиланда продолжает усиленно искать двух мужчин, застреливших предполагаемого конкурента по противозаконной деятельности 4 февраля в Раваи. Правоохранители полагают, что стрелки по-прежнему скрываются на Пхукете и остров еще не покинули.

8 Февраля 2022, 03:18 PM

Шеф полиции Таиланда генерал Суват Джангйодсук (слева) в ходе визита на Пхукет. Фото: Radio Thailand Phuket

В понедельник, 7 февраля, шеф полиции Таиланда генерал Суват Джангйодсук нанес визит на Пхукет, чтобы лично ознакомиться с ходом расследования дела об убийстве гражданина Индии Джими Сандху, также известного под именем Мандип Сингх.

Сингх/Сандху был расстрелян двумя неизвестными перед курортным комплексом Beachfront Hotel Phuket, где арендовал виллу. На записях с камер видеонаблюдения видно, как около 22:30 вечера 4 февраля господин Сингх/Сандху выходит из красного автомобиля MG, после чего из кустов появляются двое мужчин и открывают по нему огонь из огнестрельного оружия. В индуса попали не менее десяти пуль, всего же полиция нашла на месте событий 21 гильзу калибров 9 мм и .380.

При осмотре тела, которое по неким причинам было обнаружено лишь утром, полицейские обнаружили канадский паспорт и канадские же водительские права на разные имена. В обоих документах имена были индийские, но Джими Сандху среди них не было. Новое имя назвала канадская пресса, в частности, газета Vancouver Sun.

Нападавшие скрылись с места событий. Стрелки попали в объективы камер видеонаблюдения одного из ресторанов в Раваи, но затем их след был потерян. Впрочем, в полиции полагают, что разыскиваемые еще не покинули Пхукет и прячутся где-то на острове. Полиция пытается отыскать их используя записи с доступных камер CCTV, сообщает Bangkok Post.

В полиции полагает, что убийство стало следствием конфликта между двумя преступными группировками, а сами стрелки, предположительно, являются иностранцами.

Также в правоохранительных органах поддерживают версию о том, что настоящее имя погибшего – именно Джими Сандху, который также известен под прозвищем Слайс. Мужчина состоял в индийской криминальной группировке в Канаде, занимавшейся наркоторговлей, торговлей людьми и другой противозаконной деятельностью, относящейся к категории тяжких преступлений. На этом основании Джими Сандху был лишен канадского гражданства и покинул страну.

В полиции говорят, что виллу в Раваи индус снимал за 100 тыс. бат в месяц, причем проводил на ней ежемесячно около 15 дней. Мужчина часто уезжал с виллы в течение дня. Кроме того, его регулярно посещали две неких женщины-иностранки.

Bangkok Post пишет, что на вилле Сандху полицейские нашли сумки дорогих брендов стоимостью в «сотни миллионов бат», а также три смартфона Apple. По острову мужчина перемещался на арендованном MG красного цвета. Кроме того, в соседнем с виллой пустующем доме следователи обнаружили «многочисленные отпечатки ног».

Заместитель официального представителя полиции Таиланда подполковник Критсана Паттаначарон заявил 7 февраля, что в рамках расследования тайские власти тесно сотрудничают с канадскими. Также господин Паттаначарон подтвердил, что в Сандху стреляли из двух пистолетов или револьверов калибров 9 мм и .380. Версию о том, что стрелки, скорее всего, были иностранцами он также поддержал.

По словам подполковника Паттаначарона, не вызывает сомнений и тот факт, что в Таиланд индус прилетел на частном самолете 27 января. При этом непонятно, как Сандху мог проводить на арендованной вилле 15 дней в месяц, если был застрелен буквально через неделю после прилета. Видимо, речь идет о последнем въезде Сандху в Таиланд, которому предшествовали другие посещения Королевства.

Глава полиции по восьмому региону генерал-лейтенант Ампон Буарапорн заявил, что, вероятно, Сандху переехал из Индии в Канаду еще ребенком. При этом он добавил, что убитый разыскивался индийскими властями за наркоторговлю, хотя ранее полиция утверждала, что не получала от Интерпола уведомлений о том, что мужчина находится в международном розыске.

Также полиция пока не может однозначно ответить, по какому паспорту Сандху въехал в страну – по настоящему или поддельному. Шеф полиции Таиланда генерал Джангйодсук ранее говорил, что полиция подозревает, что документ мог быть фальшивым.

«Биометрическая система должна была идентифицировать Сандху и поднят тревогу», – отмечал глава полиции, одновременно подчеркивая, что наличие у человека нескольких паспортов не является преступлением, если они получены законным образом.

«Сейчас мы проверили этот вопрос и можем сказать, что ни одна страна не посылала нам запрос на арест этого человека, включая красные уведомления Интерпола», – добавлял генерал Джангйодсук.

«Если вы спросите Канаду, то они скажут, что паспорт подлинный, но для его получения была предоставлена ложная информация», – добавлял офицер.











