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У жителя Пхукета изъяли кустарный «мушкет»

Полиция задержала 32-летнего охранника каучуковой плантации за незаконное хранение огнестрельного оружия. Мужчина владел кустарным ружьем, сконструированным по-принципам оружия 200-летней давности.

Иккапоп Тхонгтуб

12 Декабря 2018, 09:48 AM
Фото: Полиция Таланга

Фото: Полиция Таланга

Фото: Полиция Таланга

Фото: Полиция Таланга

Фото: Полиция Таланга

Фото: Полиция Таланга

Охранник каучуковой плантации Кумтхорн Конгпун был задержан в Срисунтхорне в понедельник, 10 декабря, после того как в полицию поступила информация о том, что мужчина незаконно владеет огнестрельным оружием.

Получив наводку от информатора, полицейские во главе с подполковником Тхираватом Лиамсуваном прибыли на указанную плантацию во втором мубане Срисунтхорна и прямо спросили господин Конгпуна, имеется ли у него какое-либо огнестрельное оружие.

Мужчина не стал отпираться и предъявил полицейским кустарно изготовленное ружье со 116-сантиметровым стволом, по техническому устройству схожее с мушкетом. Также господин Конгпун передал сотрудникам полиции 16 г селитры и пакет стальных пуль сферической формы.

На допросе задержанный пояснил, что приобрел ружье у некого «мистера Боба» месяц назад за 1500 бат, а металлические шарики и селитру купил на рынке в Пхукет-Тауне. В настоящий момент полицейские работают над установлением личности «мистера Боба».

В полицейском отчете отсутствует информация о том, способен ли был стрелять мушкет господина Конгпуна.

 

 

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