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У жителя Паклока изъяли свыше 7 тыс. таблеток с метамфетамином

Заместитель начальника полиции Таланга подполковник Саксан Комсакорн сообщил об аресте жителя Паклока, хранившего у себя значительный объем наркотиков, а также самодельное огнестрельное оружие.

Иккапоп Тхонгтуб

31 Июля 2020, 12:07 PM
Житель Паклока арестован за хранение оружия и наркотиков. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Житель Паклока арестован за хранение оружия и наркотиков. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Житель Паклока арестован за хранение оружия и наркотиков. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Житель Паклока арестован за хранение оружия и наркотиков. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Житель Паклока арестован за хранение оружия и наркотиков. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Житель Паклока арестован за хранение оружия и наркотиков. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Житель Паклока арестован за хранение оружия и наркотиков. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Житель Паклока арестован за хранение оружия и наркотиков. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Житель Паклока арестован за хранение оружия и наркотиков. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Житель Паклока арестован за хранение оружия и наркотиков. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как сообщил подполковник Комсакорн, 28-летний житель Паклока Тхирачай Бунсак был арестован 30 июля. При обыске в доме мужчины было обнаружено 7,17 тыс. таблеток с метамфетамином, 145,15 г кристаллического метамфетамина, пистолет Glock 17 под калибр 9 мм и боеприпасы к нему.

Также полицейские изъяли электронные весы, приспособления для приема наркотиков, мобильный телефон господина Бунсака, мотоцикл GPX без номерных знаков и автомобиль Volvo.

Господину Бунсаку предъявили обвинения в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, а также в незаконном хранении наркотических средств первой категории с целью продажи.




 

 

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