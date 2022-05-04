У жителя Наратхивата изъяли АК-102, дробовик и три винтовки

Полиция провинции Наратхиват отчиталась о проведенной совместно с рейнджерами операции по аресту местного жителя за хранение оружия и наркотиков. Среди прочего у мужчины изъяли автомат АК-102 (оружие именно этой модели ранее пропало у волонтеров территориальной обороны).

Новости Пхукета

4 Мая 2022, 03:00 PM

У жителя Наратхивата изъяли домашний арсенал оружия, в составе которого оказался российский АК-102. Автоматы этой модели ранее пропали у волонтеров территориальной обороны из Наратхивата. Фото: Bangkok Post