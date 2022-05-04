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У жителя Наратхивата изъяли АК-102, дробовик и три винтовки

Полиция провинции Наратхиват отчиталась о проведенной совместно с рейнджерами операции по аресту местного жителя за хранение оружия и наркотиков. Среди прочего у мужчины изъяли автомат АК-102 (оружие именно этой модели ранее пропало у волонтеров территориальной обороны).

Новости Пхукета

4 Мая 2022, 03:00 PM
У жителя Наратхивата изъяли домашний арсенал оружия, в составе которого оказался российский АК-102. Автоматы этой модели ранее пропали у волонтеров территориальной обороны из Наратхивата. Фото: Bangkok Post

У жителя Наратхивата изъяли домашний арсенал оружия, в составе которого оказался российский АК-102. Автоматы этой модели ранее пропали у волонтеров территориальной обороны из Наратхивата. Фото: Bangkok Post

Арест был произведен 3 мая в деревне Бук-Мунинг округа Рангэ на основании данных, полученных «в ходе разведывательной операции», сообщает Bangkok Post со ссылкой на местную полицию. При этом среди лиц, курировавших рейд, указан не только начальник правоохранительных органов Рангэ полковник Пияпат Тхонгпханлерткун, но и командир 45-го рейнджерского полка полковник Тавират Банджатхикун.

В ходе рейда был арестован 38-летний местный житель Пирапон Ваннарит. При обыске у него изъяли 170 метамфетаминовых таблеток, российский автомат АК-102, дробовик, три гражданских винтовки, пистолет калибра 11 мм, различные боеприпасы, магазины, оптические прицелы, а также части американской штурмовой винтовки М-16.

Сейчас полиция проверяет серийные номера оружия, пытаясь отследить его происхождение. При этом в прошлом году сообщалось о пропаже 28 автоматов АК-102, находившихся на вооружении второй роты территориальной обороны, базирующейся как раз в провинции Наратхиват.

Пропажа вскрылась после того, как один из автоматов был изъят у боевика незаконного сепаратистского формирования, застреленного в ходе столкновения с силовиками (оружие нашли у него дома). Сам боевик подобрал АК-102 с тела убитого им за два месяца до этого волонтера.

 

 

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