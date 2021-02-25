У жителя Ко-Кэу изъяли 3,4 кг метамфетамина

Как рассказал вице-губернатор, сперва полицейские арестовали некого Ванчая Кобкита, у которого при себе обнаружилось некоторое количество наркотиков.
На допросе мужчина указал на своего поставщика, Тханалопа Бунналанга. И уже при обыске у него дома (22 февраля) полиция обнаружила большой объем наркотических средств.
На допросе господин Бунналанг заявил, что имени своего собственного поставщика не знает, а наркотики от него получал через одну из тайских служб курьерской доставки.
Согласно заявлению задержанного, последняя посылка включала 5 кг кристаллического метамфетамина и 10 тыс. таблеток. За распространение каждой партии он якобы получал 20 тыс. бат.