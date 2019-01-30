У жителя Чианг-Рая изъяли 25 мешков метамфетамина

Полиция Чианг-Рая перехватила очередную крупную партию наркотиков и задержала 27-летнего мужчину, занимавшегося их транспортировкой.

Новости Пхукета

30 Января 2019, 10:44 AM

Фото: Полиция Чианг-Рая

О перехвате крупной партии метамфетамина (яба) было объявлено на пресс-конференции, состоявшейся 29 января в округе Мэ-Сай.

Как рассказали полицейские, около 4 млн таблеток метамфетамина были обнаружены в кузове пикапа Mazda, припаркованного на улице Phaholyothin Rd. Наркотики были расфасованы в 25 мешков, пишет Bangkok Post.

Полицейские отметили, что на момент проведения операции у них уже имелась информация, о том, что данный автомобиль мог использоваться для перевозки наркотиков. Досмотр транспортного средства эту информацию подтвердил.

В ходе операции был арестован владелец пикапа, 27-летний местный житель Сурачай Бэчэ. С ним ведутся следственные мероприятия.