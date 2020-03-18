У жителя Чалонга изъяли 40 кг кратома

Туристическая полиция Пхукета арестовала 42-летнего Прасерта Кхунпата за хранение кратома с целью продажи. У мужчины изъяли 40 кг листьев наркотического растения.

Иккапоп Тхонгтуб

20 Марта 2020, 04:00 PM

У жителя Чалонга изъяли 40 кг листьев кратома, расфасованных для продажи. Фото: Туристическая полиция

Операция по ареста Прасерта Кхунпата была проведена во вторник, 17 марта. Поводом к рейду послужила информация о том, что в дом мужчины на Soi Farmkaithong регулярно наведываются подростки.

Полицейские во главе с капитаном туристической полиции Иттикорном Пачарадетом обыскали указанный дом и обнаружили 13 пакетом кратома общей массой 13 кг. Затем обыск был проведен еще в одном доме неподалеку, где хранилось 27 кг листьев.

«Прасерт сознался, что снимал два дома для хранения кратома и продавал наркотики местным тинейджерам. Он занимался этим около четырех месяцев», – рассказал руководивший операцией капитан Пачарадет.

Офицер не уточнил, почему рейд проводила именно туристическая полиция. Впрочем, улица, на которой проводилась операция, находится неподалеку от пхукетского зоопарка и дельфинария.

По словам капитана Пачарадета, арестованный продавал 25 листьев кратома за 100 бат. Мужчине предъявили обвинения в незаконном хранении наркотических средств пятой категории с целью продажи. Сейчас полиция пытается выйти на его поставщиков.



