У жительницы Май-Кхао изъяли 2,5 кг метамфетамина

Полиция задержала жительницу Май-Кхао и изъяла у нее 2,5 кг кристаллического метамфетамина. Задержание было произведено на основе показаний одного из ее клиентов.

Новости Пхукета

1 Сентября 2021, 05:06 PM

Фото: PR Phuket

Как рассказал капитан Ампон Самортхай из 425 подразделения пограничной патрульной полиции, правоохранители провели операцию 31 августа.

Сперва на Chao Fa East Rd. в Пхукет-Тауне был задержан некий мужчина по имени Сирипонг (фамилия не указана), у которого при себе обнаружилось 0,31 г метамфетамина.

Задержанный рассказал полицейским, что приобрел наркотики у жительницы поселка Ракмай в первом мубане Май-Кхао. По указанному адресу полицейские арестовали 30-летнюю женщину по имени Суванна (фамилия не указана) и изъяли 2,5 кг кристаллического метамфетамина и 14 метамфетаминовых таблеток. Наркотики были спрятаны под кроватью.

Суванне предъявили обвинения в хранении наркотических средств первой категории с целью продажи. Об обвинениях в адрес Сирипонга информация отсутствует.