У жилых домов в Кату поймали трех варанов

Спасатели Kusoldham Phuket Foundation получили сообщение о замеченных у человеческого жилья варанах в четверг, 22 августа. В общей сложности специалистам пришлось поймать трех ящериц, облюбовавших сады и дома местных жителей.
Варанов затем отвезли в штаб природного заказника Khao Pra Thaew Non-Hunting Area в Таланге и выпустили в джунгли в районе водопада Банг-Пэ.
Напомним, что спасатели настоятельно рекомендуют не приближаться к варанам и пытаться прогоноять их от жилья самостоятельно. Специалистов можно вызвать по телефонам горячих линий 1669 и 199.