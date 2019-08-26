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У жилых домов в Кату поймали трех варанов

Спасатели Kusoldham Phuket Foundation поймали трех бенгальских варанов в районе гольф-клуба Loch Palm Golf Club. Пойманные ящерицы были затем выпущены в джунгли в Таланге.

Новости Пхукета

26 Августа 2019, 09:10 AM
Трех варанов поймали в Кату 22 августа. Фото: Kusoldham Phuket Foundation, Khao Phra Thaeo Wildlife Sanctuary

Трех варанов поймали в Кату 22 августа. Фото: Kusoldham Phuket Foundation, Khao Phra Thaeo Wildlife Sanctuary

Трех варанов поймали в Кату 22 августа. Фото: Kusoldham Phuket Foundation, Khao Phra Thaeo Wildlife Sanctuary

Трех варанов поймали в Кату 22 августа. Фото: Kusoldham Phuket Foundation, Khao Phra Thaeo Wildlife Sanctuary

Трех варанов поймали в Кату 22 августа. Фото: Kusoldham Phuket Foundation, Khao Phra Thaeo Wildlife Sanctuary

Трех варанов поймали в Кату 22 августа. Фото: Kusoldham Phuket Foundation, Khao Phra Thaeo Wildlife Sanctuary

Спасатели Kusoldham Phuket Foundation получили сообщение о замеченных у человеческого жилья варанах в четверг, 22 августа. В общей сложности специалистам пришлось поймать трех ящериц, облюбовавших сады и дома местных жителей.

Варанов затем отвезли в штаб природного заказника Khao Pra Thaew Non-Hunting Area в Таланге и выпустили в джунгли в районе водопада Банг-Пэ.

Напомним, что спасатели настоятельно рекомендуют не приближаться к варанам и пытаться прогоноять их от жилья самостоятельно. Специалистов можно вызвать по телефонам горячих линий 1669 и 199. 

 

 

 

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