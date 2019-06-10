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У здания отеля в Патонге загорелся трансформатор

Не более 10 минут потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать возгорание у здания отеля Araya Beach Hotel Patong на Thaweewong Rd.

Таньялак Сакут

10 Июня 2019, 10:28 AM
Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Пожарные получили сообщение о возгорании у Araya Beach Hotel Patong около 4:00 утра субботы, 8 июня. Согласно изначальному сообщению, пожар произошел на кухне отеля. Однако затем было уточнено, что пожар произошел вне отеля. Как выяснилось, загорелся уличный трансформатор, расположенный за зданием Araya Beach Hotel Patong.

Представитель отеля подтвердил «Новостям Пхукета», что в ходе инцидента никто из постояльцев и сотрудников не пострадал. Незначительный ущерб был нанесен лишь ведущему на отельную кухню корридору.

Отметим, что пожар в Патонге произошел на следующий день после больших учений сотрудников экстренных служб 7 июня. Участие в мероприятии принимали более 100 пожарных, спасателей и парамедиков. Программа учений включала, в частности, отработку действий при пожаре.

 

 

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