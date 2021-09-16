У въезда на Пхукет откроют центр тестирования на COVID-19

Совет административной организации провинции Пхукет (OrBorJor) одобрил идею открытия центра по проведению анализов на коронавирус рядом с КПП Тха-Чат-Чай на севере острова.

Новости Пхукета

16 Сентября 2021, 02:49 PM

Фото: OrBorJor

С предложением открыть соответствующий центр выступил президент OrBorJor Реват Арироб. Как отметил глава организации, цель инициативы – упростить въезд на остров людям, совершающим регулярные поездки на материк. В центре можно будет дать анализ на коронавирус при помощи набора для экспресс-тестирования на антитела (АТК), при этом стоимость теста должна быть доступной.

Центр расположится на территории комплекса Phuket Gateway, где под него уже выделено 40 кв. м площади. OrBorJor уже получила заявки от трех независимых операторов, готовых проводить тестирование. Контракты с ними, по словам господина Арироба, будут заключены на полгода.

Стоимость одного теста пока не утверждена, но господин Арироб отметил, что OrBorJor будет стремиться к ценнику в районе 200 бат.