У уроженца провинции Пханг-Нга изъяли 20 тыс. таблеток метамфетамина и 700 г кристаллов

Шеф полиции Пхукета генерал-майор Рунгрот Тхакурапуньясири сообщил об аресте крупного наркоторговца и изъятии 20,4 тыс. метамфетаминосодержащих таблеток и 706,3 г кристаллического метамфетамина.

Иккапоп Тхонгтуб

13 Ноября 2019, 06:35 PM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

По словам шефа полиции Пхукета, наркотики были изъяты у уроженца провинции Пханг-Нга по имени Криангкрай Вичайтхават, арестованного в Рассаде в понедельник, 11 ноября. Мужчине были предъявлены обвинения в незаконном хранении наркотических средств первой категории.

Генерал Тхакурапуньясири указал, что выйти на торговца удалось благодаря произведенному 9 ноября аресту Нантхасака Пхадермпхона и Нуттхакарна Манирата, у которых было обнаружено 103,85 г кристаллического метамфетамина, 830 таблеток и 1,7 кг листьев кратома.

Нантхасак Пхадермпхон и Нуттхакарн Манират ранее упоминались генералом на пресс-конференции, посвященной итогам антикриминального блица 1-10 ноября. Тогда генерал отмечал, что мужчины назвали имя человека, которому передавали полученные от продажи деньги (некий 19-летний Аккани Пхансуван). Имя Криангкрая Вичайтхавата на той пресс-конференции не звучало.