У уборщицы из Раваи изъяли 2600 таблеток метамфетамина и 3 кг марихуаны

Сотрудники пограничной полиции задержали 47-летнюю Ванли Эдкерд, зарабатывавшую на жизнь уборкой домов в Раваи и торговлей наркотиками.

17 Января 2019, 11:10 AM

Фото: Border Patrol Police 425

Информацию о том, что 47-летняя уборщица является одновременно и крупным наркодилером, полицейским предоставил местный житель Йо Лонгор, задержанный 14 января с метамфетамином. Мужчина рассказал сотрудникам полиции, что его дилером была Ванли Эдкерд, и сообщил, где и когда ее можно найти.

Воспользовавшись полученной информацией, полицейские в тот же день задержали госпожу Эдкерд и провели обыск в доме одного из ее клиентов, обнаружив 2,6 тыс. таблеток метамфетамина (яба) и 3 кг марихуаны. Наркотики были аккуратно расфасованы и упакованы. При этом пакеты с марихуаной были обернуты в упаковочную бумагу курьерской службы Kerry Express.

На допросе госпожа Эдкерд созналась в торговле наркотиками и назвала имена своих собственных поставщиков. По словам задержанной, метамфетамин она приобретала у неких «господина Чая» и «госпожи Ну Лек». Женщина забирала груз из из указанного поставщиками места и лично с Чаем и Ну Лек не встречалась.

Марихуану госпожа Эдкерд приобрела через Facebook у некого мужчины. Товар был доставлен «частной транспортной компанией». В настоящий момент полиция пытается установить личности всех поставщиков задержанной уборщице.

Госпоже Эдкерд были предъявлены обвинения в хранении наркотических средств первой и пятой категорий с целью продажи. Ее клиенту Йо Лонгору предъявили обвинения в хранении наркотических средств первой категории с целью продажи.