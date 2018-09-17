У туристического автобуса «отказали тормоза» на спуске с холма Патонг-Хилл

Очередной туристический автобус попал в аварию на горной дороге, соединяющей Кату и Патонг.

17 Сентября 2018 10:22:23

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как говорится в полицейском отчете о ДТП, инцидент произошел около 9:00 утра воскресенья, 16 сентября. Водитель автобуса, согласно его собственным словам, был вынуждены направить транспортное средство в металлический отбойник у Kathu Shooting Range по причине отказа тормозной системы.

В момент инцидента в салоне автобуса находились 23 туриста из Вьетнама, направлявшихся в аэропорт. Никто из пассажиров не пострадал.

Оператором попавшего в аварию автобуса является компания Piyachoke Sakorn Co Ltd.