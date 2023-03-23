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У туристического автобуса отказали тормоза на спуске с холма

Туристический аварий попал в аварию на спуске с холма по пути в Патонг утром 23 марта. Водитель был госпитализирован с переломом, других пострадавших нет. Согласно предварительной версии полиции, шофер не рассчитал объем воздуха в пневматической тормозной системе, в результате чего к концу спуска тормоза перестали работать.

Иккапоп Тхонгтуб

23 Марта 2023, 09:15 AM
У туристического автобуса отказали тормоза по пути в Патонг. Пострадал только водитель. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

У туристического автобуса отказали тормоза по пути в Патонг. Пострадал только водитель. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

У туристического автобуса отказали тормоза по пути в Патонг. Пострадал только водитель. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

У туристического автобуса отказали тормоза по пути в Патонг. Пострадал только водитель. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

У туристического автобуса отказали тормоза по пути в Патонг. Пострадал только водитель. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

У туристического автобуса отказали тормоза по пути в Патонг. Пострадал только водитель. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

У туристического автобуса отказали тормоза по пути в Патонг. Пострадал только водитель. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

У туристического автобуса отказали тормоза по пути в Патонг. Пострадал только водитель. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

У туристического автобуса отказали тормоза по пути в Патонг. Пострадал только водитель. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

У туристического автобуса отказали тормоза по пути в Патонг. Пострадал только водитель. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Авария на Prabaramee Rd. произошла около 5:00 утра 23 марта. Направлявшийся в Патонг двухэтажный автобус потерял управление на спуске с холма, вылетел с проезжей части в районе Кхлонг-Пла-Ра, повалил мачту электропередач и наконец остановился на изгибе дороги.

Удар приняла на себя водительская сторона кабины. Водитель – 37-летний Праюн Найяо – был доставлен в с открытым переломом ноги. Кроме господина Найяо, в автобусе никого не было. Другие транспортные средства неуправляемый автобус не зацепил.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП, но основной считается наиболее распространенная причина аварии – водитель не рассчитал объем воздуха в тормозной системе и в итоге автобус просто лишился способности тормозить.

По иронии судьбы, водитель ехал в больницу Patong Hospital, чтобы забрать оттуда некую медсестру и отвезти ее в Кхао-Лак. Полиция не пояснила, почему этот факт важен. Как бы то ни было, господин Найяо доехал в итоге до больницы, но на машине скорой помощи в качестве пациента. Мужчине могут грозить обвинения в опасном вождении и причинении ущерба государственной собственности, хотя полиция пока ничего не сказала на этот счет.

 

 

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