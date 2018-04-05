У тайцев вновь проснулся интерес к кредитам

Исследовательский центр Economic Intelligence Center (EIC), являющийся подразделением тайского банка Siam Commercial Bank (SCB), выпустил предупреждение о том, что в стране возобновился рост закредитованности населения.

8 Апреля 2018 12:00:00

В 2015-2016 годах рост долгов у населения остановился, однако в 2017 году соотношение долгов домохозяйств к ВВП страны снова начало расти. По итогам года оно составило 77,5%, тогда как тремя месяцами ранее находилось на уровне 77,3%. Для сравнения, в 2015 году показатель составлял 80,8%.

В денежном выражении тайцы сейчас должны банкам по различным кредитам около 12 трлн бат, годом ранее объем долгов составлял 11,5 трлн.

В самом SCB возобновившийся рост закредитованности населения опасной проблемой не считают. Комментируя результаты исследования старший экономист EIC Юнйонг Тхайчарон указал, что рост потребительского кредитования обусловлен автокредитами и ипотекой, которые берут клиенты со средним и высоким уровнем дохода. Соответствующие группы, по его словам, демонстрируют здоровую покупательскую способность, в отличие от представителей социальных слоев с низким уровнем дохода.

«Пассивное сокращение долговой нагрузки на домохозяйства с 2016 года создало возможность для выдачи новых кредитов. Однако банкам нужно следить за ситуацией, поскольку покупательская способность домохозяйств с низким уровнем дохода по-прежнему остается слабой», – цитирует господина Тхайчарона газета Bangkok Post.

Одной из проблемных в этом отношении социальных групп являются фермеры. Причем в EIC отмечают высокую долговую нагрузку на их домохозяйства. В целом аналитики признают, что начавшееся возобновление роста экономики и доходов населения не является универсальным трендом. Позитивную тенденцию ощущают домохозяйства с уровнем дохода от среднего.

Исследовательский центр EIC прогнозирует, что экономика Таиланда в этом году вырастет 4% на фоне роста глобальной экономики, позитивной ситуации в экспортной сфере и развития туризма.