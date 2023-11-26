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У самолета Thai LionAir загорелся двигатель на рейсе из Бангкока в Чианг-Рай

Лайнер авиакомпании Thai LionAir совершил экстренную посадку в Бангкоке около полудня 24 ноября после пожара в двигателе через 30 минут после взлета. Направлявшийся в Чианг-Рай рейс благополучно сел в столице, никто из пассажиров не пострадал, хотя Bangkok Post пишет о том, что некоторых людей тошнило, а также было несколько обмороков. Thai LionAir и авиационные власти Таиланда проводят расследование. Возможные причины инцидента – техническая неисправность и попадание птицы в двигатель.

Новости Пхукета

26 Ноября 2023, 02:02 PM
Борт HS-LGJ в аэропорту Don Mueang за две месяца до инцидента. Фото: Nabil Molinari

Борт HS-LGJ в аэропорту Don Mueang за две месяца до инцидента. Фото: Nabil Molinari

Данные о рейсе SL-538 c сайта FlightRadar24. Фото: FlightRadar24

Данные о рейсе SL-538 c сайта FlightRadar24. Фото: FlightRadar24

Данные о рейсе SL-538 c сайта FlightRadar24. Фото: FlightRadar24

Данные о рейсе SL-538 c сайта FlightRadar24. Фото: FlightRadar24

Согласно данным The Aviation Herald, инцидент произошел на рейсе SL-538, выполнявшемся 24 ноября из бангкокского аэропорта Don Mueang в аэропорт провинции Чианг-Рай.

Лайнер Boeing 737-800 вылетел из столицы в 11:20 и, как сообщил один из пассажиров со ссылкой на заявление командира корабля, попал в стаю птиц на высоте порядка 1,8 км. Bangkok Post, впрочем, пишет, что это один из пассажиров сообщил экипажу об искрящемся двигателе под правым крылом. Aviation Safety Network классифицирует проишествие как столкновение самолета с птицей.

Лайнер совершил экстренную посадку в аэропорту Don Mueang без одного двигателя. При выполнении маневров некоторых пассажиров тошнило, также были зафиксированы несколько случаев потери сознания, пишет Bangkok Post. Впрочем, никаких травм никто не получил.

Thai LionAir и Управление гражданской авиации Таиланда (СААТ) проводят расследование. Согласно данным The Aviation Herald, аварийный борт – это лайнер с регистрационным номером HS-LGJ. Перевозчик LionAir взял его в лизинг у неназванного владельца в 2012 году, когда самолет был новым. В тайское подраздление Thai LionAir воздушное седно передали в 2022 году. Другими операторами этот Boeing 737 не использовался. 

 

 

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