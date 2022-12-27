У пруда с лотосами в Раваи поймали детеныша крокодила

Пхукетский офис Департамента рыболовства обратился к жителям острова с напоминанием о том, что при контактах с представителями дикой фауны нужно срочно обращаться к специалистам, а не пытаться решать проблему самостоятельно, даже если речь идет о детеныше дикого животного. Обращение было озвучено после того, как в Раваи поймали молодого крокодила.

Местные жители заметили небольшого крокодила в первой половине дня 27 декабря у пруда с лотосами рядом с Музеем морских раковин (Phuket Seashell Museum) на шоссе Wiset Rd.

Столкнувшиеся с хищником люди позвонили в муниципалитет Раваи, который выслал к музею сотрудников. Те убедились, что пруд с цветами, действительно, облюбовал пресноводный крокодил, после чего вызвали персонал Департамента рыболовства. Ведомство входит в состав Минсельхоза Таиланда, но занимается и дикой фауной.

Молодого крокодила без проблем поймали. Длина хищника составляла около метра, масса – 4-5 кг. Крокодила передадут в офис Департамента рыболовства в провинции Сураттхани, считающийся в Таиланде главным центром изучения крокодилов.

«Дело в том, что крокодилы относятся к охраняемым видам дикой фауны, охота на них или владение ими без специального разрешения запрещены», – пояснил глава пхукетского фоиса Ситтипон Муангсонг.

«Если вы заметите или у вас просто возникнут подозрения, что крокодил может находиться где-то в общественном месте или нелегально содержаться в неволе, пожалуйста, незамедлительно сообщите в пхукетский провинциальный офис Департамента рыболовства», – добавил руководитель местного отделения ведомства.

Также информацию можно передать в муниципалитет, на территории которого произошла встреча. С районными властями Раваи можно связаться по телефону 076-613801 или через Facebook.

«Это важно для предотвращения угроз людям, живущим в месте, где может обитать крокодил», – добавил господин Муангсонг.

Отметим, на Пхукете диких крокодилов видят нечасто. Все последние резонансные случаи развивались по одному сценарию: крокодила замечали плывущим в море вдоль пляжа, а затем долго выслеживали, преследовали и ловили (иногда успешно, иногда нет).



Исключение – случай 2018 года, когда местные жители столкнулись с детенышами крокодила в районе Палай. Тогда же там был установлены информационный щит, предупреждающий о хищниках. Однако официальные лица так в итоге и не отчитались о результатахпоисков всего выводка крокодильчиков, а также (что не менее важно) из взрослых мамы, папы и других родственников.