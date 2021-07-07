У прилетевшего по Phuket Sandbox туриста выявили коронавирус

Глава пхукетского офиса Минздрава (PPHO) Кусак Кукиаттикун сообщил о том, что 6 июля на острове был зафиксирован первый случай положительного теста на коронавирус у туриста, прилетевшего по программе Phuket Sandbox.

Новости Пхукета

7 Июля 2021, 02:44 PM

Глава PPHO Кусак Кукиаттикун.Фото: РРНО

Доктор Кукиаттикун озвучил новость в ходе прямой видеотрансляции утром 7 июля.

«Этим утром я получил сообщение о двух новых случаях заражения. Первый – у тайского гражданина. А второй – совсем не то, что мы хотим, поскольку это турист, прибывший по программе Phuket Sanbox. Он прилетел только вчера и по прибытию сдал анализы в аэропорту. Результаты теста, оказавшиеся положительными, были получены около 23:00 вечера», – рассказал доктор Кукиаттикун.

По словам главы РРНО, турист прилетел из Объединенных Арабских Эмиратов. После получения результатов теста медики связались с отелем, где остановился иностранец и передали персоналу указание, чтобы турист не покидал номер до утра, когда его доставят в больницу.

«Те, кто прилетел вместе с ним, будут отправлены в центр альтернативного карантина [ALQ, как правило, тоже на базе отеля], если будут сочтены, попавшими в группу высокого риска. Мы будем соблюдать все предписанные Минздравом процедуры, равно как в случае с тайскими гражданами», – добавил господин Кукиаттикун.

Затем глава РРНО озвучил общую статистику по числу заражений на Пхукете с начала третьей волны. По состоянию на 18:00 вчерашнего дня (то есть без учета упомянутого выше туриста) было зафиксировано 708 новых случаев, в больницах остаются 46 человек, семь пациентов скончались.

Также господин Кукиаттикун отметил, что непосредственно 6 числа коронавирус был обнаружен у некого экспата из России. Подробностей глава РРНО не раскрыл.

В настоящий момент номерной фонд в карантинных отелях и других центрах составляет 299 единиц, свободны из них – 31.

По программе Phuket Sandbox за 1-6 июля были приняты 2113 человек. Непосредственно 6 числа были приняты два рейса Singapore Airlines, один рейс Emirates и один бизнес-джет. Этими рейсами на остров прибыли 219 туристов.