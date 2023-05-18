У потерпевшего крушение катера не нашли технических неисправностей

Специалисты Морского департамента провели техническую инспекцию катера Thanathip Marine 555, врезавшегося 17 мая в сигнальную вышку в бухте Чалонг-Бэй. Осмотр не выявил неисправностей, которые могли бы стать причиной столкновения. Таким образом основной версией остается ошибка шкипера или «халатность оператора», как выразился сам Морской департамент в первом отчете после аварии.

Новости Пхукета

Осмотр Thanathip Marine 555 на следующий день после аварии. Фото: Phuket Info Center

Осмотр Thanathip Marine 555 на следующий день после аварии. Фото: Phuket Info Center

Осмотр Thanathip Marine 555 на следующий день после аварии. Фото: Phuket Info Center

Осмотр Thanathip Marine 555 на следующий день после аварии. Фото: Phuket Info Center

Проверка технического состояния катера Thanathip Marine 555 была проведена 18 мая, на следующий день после столкновения, в результате которого 35 человек получили травмы различных степеней тяжести. Большинство пострадавших были туристами из России и Казахстана.

После аварии поврежденную лодку доставили на верфь в Чалонге, куда 18 мая приехали специалисты пхукетского офиса Морского департамента во главе с инспектором Адуном Ралыкмуном, а также полицейские из местного участка и пхукетского бюро туристической полиции, сообщила страница Phuket Info Center.

По итогам осмотра судна господин Ралыкмун заявил, что не нашел каких-либо серьезных неисправностей, которые могли бы существовать до аварии и стать ее причиной. И двигатель, и рулевое управление у катера были в порядке.

Инспектор добавил, что об отсутствии технических проблем говорили и опрошенные в ходе расследования сотрудники компании-оператора судна, включая судовых механиков и туристических гидов.

Phuket Infо Center отмечает, что возможные причины большинства аварий на морском транспорте сводятся к трем – техническая неисправность суда, человеческий фактор (ошибка шкипера) и погода. В случае с Thanathip Marine 555 судно выглядит исправным, погодные условия также были нормальным.

В настоящий момент неизвестно, смогла ли полиция и привлеченные к расследованию специалисты по морскому транспорту опросить капитана, членов экипажа и туристов, находившихся на борту Thanathip Marine 555 в момент столкновения с сигнальной вышкой. Большинство из них оставались по состоянию на 18 марта в больницах.

Как указывала PR-служба администрации Пхукета, в ходе столкновения травмы получили 35 из 37 человек, находившихся на борту скоростного катера, возвращавшегося на Пхукет с морской экскурсии. Шкипер и как минимум один из его матросов были в числе серьезно пострадавших (сообщалось о сломанной ноге и травме головы).

В списках пострадавших, переданных «Новостям Пхукета» турполицией, содержатся три тайских имени – Сатит Матчай (шкипер, возраст не указан), Вирапхон Панкэнкла (матрос, 17 лет), Прапат Кунбат (туристический гид, 54 года).



Генконсульство России на Пхукете в последнем сообщении от 19 мая говорило об 11 пострадавших россиянах, остававшихся в больницах.



«Полученные травмы угрозы для их жизней не представляют», – отмечала дипмиссия.