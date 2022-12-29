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У полиции Пхукета началось новогоднее усиление

В четверг, 29 декабря, сотрудники правоохранительных органов Пхукета провели общее построение перед полицейским участком Пхукет-Тауна, на котором генерал-майор Саксила Пхуакам дал старт приуроченной к празднику кампании по борьбе с криминалом.

Новости Пхукета

30 Декабря 2022, 09:00 AM
Общий сбор силовиков и задействованных в обеспечении порядка и безопасности гражданских служащих на Пхукете 29 декабря. Фото: PR Phuket

Общий сбор силовиков и задействованных в обеспечении порядка и безопасности гражданских служащих на Пхукете 29 декабря. Фото: PR Phuket

Общий сбор силовиков и задействованных в обеспечении порядка и безопасности гражданских служащих на Пхукете 29 декабря. Фото: PR Phuket

Общий сбор силовиков и задействованных в обеспечении порядка и безопасности гражданских служащих на Пхукете 29 декабря. Фото: PR Phuket

Общий сбор силовиков и задействованных в обеспечении порядка и безопасности гражданских служащих на Пхукете 29 декабря. Фото: PR Phuket

Общий сбор силовиков и задействованных в обеспечении порядка и безопасности гражданских служащих на Пхукете 29 декабря. Фото: PR Phuket

Общий сбор силовиков и задействованных в обеспечении порядка и безопасности гражданских служащих на Пхукете 29 декабря. Фото: PR Phuket

Общий сбор силовиков и задействованных в обеспечении порядка и безопасности гражданских служащих на Пхукете 29 декабря. Фото: PR Phuket

Общий сбор силовиков и задействованных в обеспечении порядка и безопасности гражданских служащих на Пхукете 29 декабря. Фото: PR Phuket

Общий сбор силовиков и задействованных в обеспечении порядка и безопасности гражданских служащих на Пхукете 29 декабря. Фото: PR Phuket

Общий сбор силовиков и задействованных в обеспечении порядка и безопасности гражданских служащих на Пхукете 29 декабря. Фото: PR Phuket

Общий сбор силовиков и задействованных в обеспечении порядка и безопасности гражданских служащих на Пхукете 29 декабря. Фото: PR Phuket

Общий сбор силовиков и задействованных в обеспечении порядка и безопасности гражданских служащих на Пхукете 29 декабря. Фото: PR Phuket

Общий сбор силовиков и задействованных в обеспечении порядка и безопасности гражданских служащих на Пхукете 29 декабря. Фото: PR Phuket

Общий сбор силовиков и задействованных в обеспечении порядка и безопасности гражданских служащих на Пхукете 29 декабря. Фото: PR Phuket

Общий сбор силовиков и задействованных в обеспечении порядка и безопасности гражданских служащих на Пхукете 29 декабря. Фото: PR Phuket

В общем сборе на территории полицейского участка Пхукет-Тауна, кроме самих полицейских, также принимали участие спасатели, военные, служащие пхукетских офисов различных ведомств, волонтеры обороны OrSor.

Среди особо важных гостей были вице-губернатор провинции Анупап Родкван Йодрабам и начальник полиции Пхукета генерал-майор Сермпхан Сириконг.

Как говорится в сообщении пхукетского офиса Департамента PR (PR Phuket), особое внимание в рамках антикриминальной кампании должно уделяться борьбе с незаконным обращением оружия. Также в списке приоритетов – хранение взрывчатых веществ, хранение наркотиков, технологические преступления, поиск лиц находящихся в розыске по незакрытым старым делам.

Также в сообщении PR Phuket были упомянуты некие группы лиц, конторые могут готовить насильственные акции символического характера. Они регулярно фигурируют в качестве цели и во всех публикациях об уличных патрулях, которые сейчас регулярно проводятся в Патонге и других туристических

PR-служба не уточнила, как долго продлится антикриминальная кампания. При это усиленный контроль на дорогах, начавшийся также 29 декабря, будет продолжаться до конца дня 4 января.

 

 

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