У побережья Раваи планируют морской субботник

Департамент морских и прибрежных ресурсов (DMCR) провел выездную инспекцию на Пхукете после получения сообщений о ситуации с коралловыми рифами у южного побережья острова. Специалисты убедились в том, что там нужно в самое ближайшее время проводить подводный субботник для сохранения и самих кораллов, и другой морской фауны.

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Выездная инспекция сотрудников 10-го регионального центра DMCR состоялась 26 февраля. К коллегами присоединились пхукетские специалисты по морской экологии, включая представителей Центра охраны морских ресурсов верхнего Андаманского моря.

В итоговом отчете DMCR констатируется, что поступившая информация об угрозе рифам соответствует действительности. Во время инспекции экологи сфотографировали и рыболовные сети, и пивные банки, и пластиковые пакеты и прочий антропогенный мусор, который угрожает как самим рифам, так и прочей морской фауне.

В публикации от 26 февраля DMCR анонсировал подводную уборку, но дату мероприятия не озвучил. В тексте о субботнике говорится в будущем времени, но можно предполагать, что и в процессе инспекции экологи могли по мере сил помочь рифам.