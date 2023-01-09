У побережья Пхукета продолжаются поиски пропавшего дайвера

У южного побережья Пхукета, в районе острова Ко-Кэу-Ной, также именуемого в англоязычной прессе Ко-Кэу-Нок, продолжаются поиски пропавшего накануне дайвера, не поднявшегося к лодке после погружения. С момента инцидента 8 января прошло более суток.

Иккапоп Тхонгтуб

С момента пропажи румынского дайвера у Ко-Кэу-Ной прошло более суток. Результатов пока нет. Фото: Rawai Municipality

С момента пропажи румынского дайвера у Ко-Кэу-Ной прошло более суток. Результатов пока нет. Фото: Rawai Municipality

С момента пропажи румынского дайвера у Ко-Кэу-Ной прошло более суток. Результатов пока нет. Фото: Rawai Municipality

С момента пропажи румынского дайвера у Ко-Кэу-Ной прошло более суток. Результатов пока нет. Фото: Rawai Municipality

С момента пропажи румынского дайвера у Ко-Кэу-Ной прошло более суток. Результатов пока нет. Фото: Rawai Municipality

С момента пропажи румынского дайвера у Ко-Кэу-Ной прошло более суток. Результатов пока нет. Фото: Rawai Municipality

С момента пропажи румынского дайвера у Ко-Кэу-Ной прошло более суток. Результатов пока нет. Фото: Rawai Municipality

С момента пропажи румынского дайвера у Ко-Кэу-Ной прошло более суток. Результатов пока нет. Фото: Rawai Municipality

С момента пропажи румынского дайвера у Ко-Кэу-Ной прошло более суток. Результатов пока нет. Фото: Rawai Municipality

По состоянию на середину дня 9 января пропавший не был найден ни живым, ни мертвым. Сейчас официальные лица уже раскрыли его личность. Это 46-летний гражданин Румынии по имени Себастиан Эмиль Сомесан.

Как рассказал мэр Раваи Арун Солос, господин Сомесан отправился к острову Ко-Кэу-Ной около 9:00 утра 8 января в компании соотечественника Александру Флорина Морин (47 лет) и гражданки Таиланда по имени Саовалак Канхавонг.

Мэр Солос уточнил, что господин Сомесан – не турист, а резидент Пхукета, живущий на острове с женой и дочерью. У господина Мирона также есть тайская супруга. К острове Ко-Кэу-Ной они отправились с Най-Харна на катере, носящего по-тайски название «Чоника», а по-английски – Shonica.

По словам мэра, после запланированных погружений румыны собирались вернуться на Пхукет, но не смогли поднять якорь, который, видимо, застрял в камнях. Господин Сомесан отправился под воду, чтобы освободить якорь на, предположительно, 30-метровой глубине. И из этого погружения он уже не вернулся.

Официальные лица отметили, что ранее господин Сомесан не совершал погружений на глубину более 18 м, но в настоящий момент неизвестно, что случилось 8 января у Ко-Кэу-Ной.

Не дождавшийся друга господин Морин примерно в12:45 позвонил своей супруге Ниткамон Тхепарак и попросил телефон пляжных спасателей.

После этого началась операция по поиску пропавшего дайвера, продолжающаяся до сих пор. Задействованы местные спасатели из разных организаций и ведомств, а также дайверы и лодочники из местного сообщества. Штаб операции развернут на пляже Януй.