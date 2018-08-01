У побережья Пхукета обнаружили тело унесенного в море ребенка
Жители Саку обнаружили тело 11-летнего мальчика, которого унесло в море в понедельник, 30 июля.
Иккапоп Тхонгтуб
1 Августа 2018 11:06:24
Тело пропавшего позавчера Супата Джампатхонга было обнаружено сегодняшним утром (1 августа). Местные жители заметили труп в море и сообщили об этом пляжным спасателям, которые вплавь добрались до него и доставили на берег. Погибший ребенок уже опознан родителями, но тело им пока не передали.
Напомним, 11-летний Супат в компании пяти друзей играли в море на пляже Най-Янг, когда всю компанию накрыло мощной волной. Трое детей смогли самостоятельно выбраться на берег, двух спас норвежский серфер Терье Тоннессан. Найти Супата после инцидента не удалось.
По словам детей, в момент происшествия они находились у самого берега, глубина воды не доходила им даже до пояса.