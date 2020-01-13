Полиция пока не установила личность мужчины, найденного мертвым в море у восточного побережья Пхукета утром 11 января.

Новости Пхукета

13 Января 2020, 09:28 AM

У побережья Пхукета нашли тело избитого мужчины. Фото: Bangkok Post

Тело мертвого мужчины заметили с борта туристического спидбота, направлявшегося к острову Кхай около 11:00 утра субботы, 11 января. Труп плавал в воде лицом вниз недалеко от острова Наха, сообщает Bangkok Post.

Мужчина ростом около 170 см был одет в коричневую рубашку и черные трусы. На лице погибшего полиция обнаружила следы побоев, также у мужчины были сломаны несколько зубов. Документов при себе у погибшего не было.

В полиции полагают, что мужчина мог быть моряком, избитым на борту лодки и выброшенным в море.