У побережья Пхукета нашли тело избитого мужчины

Тело мертвого мужчины заметили с борта туристического спидбота, направлявшегося к острову Кхай около 11:00 утра субботы, 11 января. Труп плавал в воде лицом вниз недалеко от острова Наха, сообщает Bangkok Post.
Мужчина ростом около 170 см был одет в коричневую рубашку и черные трусы. На лице погибшего полиция обнаружила следы побоев, также у мужчины были сломаны несколько зубов. Документов при себе у погибшего не было.
В полиции полагают, что мужчина мог быть моряком, избитым на борту лодки и выброшенным в море.