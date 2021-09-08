У побережья Пхукета ищут крокодила

Пхукетский рыбак Сомчай Чумрак сообщил в полицию и штаб-квартиру национального парка Sirinat о замеченном в районе пляжа Лайан крокодиле. Парковые сотрудники не смогли обнаружить хищника, но пообещали, что будут настороже.

Господин Чумрак обратился на горячую линию полиции 191 около 14:30 среды, 8 сентября. Мужчина рассказал, что отправился рыбачить в районе устья канала, впадающего в море в северной части пляжа Лайан, и собирался забросить сеть в воду, когда увидел крокодила на скалах острова Ката, находящегося в 50 м от берега. Пресмыкающееся достигало в длину около 1 м и имело темно-черный окрас.

«Сперва я и не подумал, что это был крокодил, но когда подошел ближе, он развернулся и с плеском погрузился в воду. Звук был таким громким, что его можно было отчетливо услышать в самом канале», – рассказал 55-летний рыбак.

Господин Чумрак также добавил, что в последние несколько лет на острове Ката уже замечали и ловили двух крокодилов.

После звонка в полицию рыбак обратился к сотрудникам национального парка Sirinat.

«Я хочу, чтобы ответственные лица прибыли сюда и поймали крокодила как можно скорее, чтобы не допустить нападений на отдыхающих здесь туристов», – заявил господин Чумрак.

«Во время отлива туристы гуляют здесь с детьми. И если никто не будет знать о присутствии крокодилов в этом канале, то кто-то может отправиться купаться и его покусают или даже кто-то навсегда лишится близкого человека», – добавил он.

Также господин Чумрак отметил, что о подозрении на крокодила ему рассказал и еще один человек, заметивший хищника во время занятий виндсерфингом у побережья.

Сотрудники национального парка отправились проверить информацию господин Чумрака, но обнаружить крокодила не сумели.

«Но зато мы нашли двух крупных варанов», – заявил The Phuket News один из участников поисков и добавил, что персонал парка будет настороже.

На Пхукете действительно время от времени видят крокодилов. Последний из подобных случаев произошел в марте этого года в районе пирса в Чалонге. Замеченного в заливе двухметрового хищника несколько недель искали специалисты по отлову крокодилов из команды Kraithong Lumnamtapi, но успехом поиски не увенчались. Согласно предположениям профессионалов, пресмыкающееся обогнуло южную оконечность острова и уплыло на север вдоль западного побережья.

При этом две предыдущие охоты сотрудников Kraithong Lumnamtapi оказались более удачными. В 2017 году ими был пойман крокодил Лейпанг, а в 2018 году – Януй. Обоих хищников назвали в честь пляжей, у которых их впервые заметили.

Также профессионалы из Сураттхани участвовали в поисках крокодила, замеченного в сентябре 2020 году у побережья Сапан-Хина, но поймать того хищника не удалось.

Добавим, что погоня за самкой крокодила по имени Януй продолжалась 11 дней, в ходе которых власти закрывали те пляжи, у которых видели хищницу. Она успела проделать путь от пляжа Януй до Лейпанга, показавшись людям на глаза у Ката-Ной и Патонга, а поймана была когда проделала половину пути вдоль западного побережья.