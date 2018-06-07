У побережья Камалы нашли больного дельфина

Сотрудники Морского биологического центра на Пхукете (PMBC) взяли под опеку больного дельфина, обнаруженного на мелководье у побережья Камалы.

7 Июня 2018 16:34:52

Фото: Kamala OrBorTor

Больной дельфина был обнаружен у побережья Камалы 7 июня. Дельфин находился на мелководье и не проявлял активности, так что заметившие его местные жители приняли решение позвонить в РМВС, чтобы специалисты попытались спасти морское млекопитающее.

Сегодня утром представители PMBC подтвердили, что дельфин находится в их центре, и эксперты пытаются установить, чем он болен. По их словам, дельфин оказался самцом в возрасте 15-20 лет. Вес животного составляет около 70-80 кг, размер в длину – около 2 м.

По словам представителей PMBC дельфин поступил к ним истощенным, однако из травм на его теле специалисты нашли лишь «потертости». Состояние морского млекопитающего оценивается как стабильное.