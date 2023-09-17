У пляжа в Патонге обнаружили пикап с мертвым телом внутри

Водитель тук-тука из Патонга обнаружил автомобиль с мертвым телом на стоянке рядом с пляжем утром 17 сентября. По всем признакам, владелец авто совершил самоубийство, отравившись угарным газом. В пятницу, 15 сентября, мужчина поссорился с женой и покинул дом, заявив, что поедет в Бангкок. Семья не подавала заявления о пропаже человека, поскольку считала, что он находится в столице.

Иккапоп Тхонгтуб

Полиция склоняется к версии о самоубийстве. Фото с места событий подтверждают это предположение. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция склоняется к версии о самоубийстве. Фото с места событий подтверждают это предположение. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция склоняется к версии о самоубийстве. Фото с места событий подтверждают это предположение. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция склоняется к версии о самоубийстве. Фото с места событий подтверждают это предположение. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о черном пикапе Ford Ranger с мертвым телом внутри поступило в полицейский участок Патонга примерно в 9:30 утра 17 сентября. Приехавшие по вызову полицейские и спасатели вскрыли автомобиль и извлекли из кабины труп 40-летнего Вичита Артсурина. Таец был мертв уже несколько дней.

В кабине была обнаружена жаровня с прогревшими углями. Полиция не упомянула улики, которые могли бы указывать на какую-либо версию, отличную от самоубийства.

Также следствие уже установила, что 15 сентября мужчина поругался с семьей и покинул дом со словами, что поедет в Бангкок. Родственники не подозревали ничего плохого, пока полиция не сообщила им о смерти господина Артсурина. Погибший работал в муниципалитете Патонга.

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О русскоязычной службе психологической помощи непосредственно в Таиланде редакции «Новостей Пхукета» неизвестно, но можно дистанционно воспользоваться российскими. Некоторые из доступных вариантов онлай-консультаций собраны здесь. Русскоязычные члены есть в пхукетских обществах Alcoholics Anonymous и Narcotics Anonymous.