У пляжа Най-Харн загорелись джунгли

Экстренные службы были проинформированы о пожаре у пляжа Най-Харн около 17:00 среды, 25 марта. Огонь был замечен в лесистой части мыса Хин-Дам (Черная скала).
Как рассказал господин Натданай Чанглек, возглавляющий офис Департамента чрезвычайных ситуаций при муниципалитете Раваи, на место событий были направлены четыре пожарные автоцистерны, однако из-за рельефа местности им не удалось приблизиться к очагу возгорания.
По словам господина Чанглека, в результате пожара пока никто не пострадал, но огонь постепенно приближается к пляжу Най-Харн. Изначально же возгорание, по оценкам господина Чанглека, произошло у пляжа Януй.
«Пока что мы не знаем, сколько времени понадобится, чтобы взять пламя под контроль, но мы делаем все возможное, чтобы справиться с огнем максимально быстро», – заявил господин Чанглек.