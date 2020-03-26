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У пляжа Най-Харн загорелись джунгли

Уже почти сутки продолжается лесной пожар у пляжа Най-Харн. Пожарные пытаются остановить огонь со вчерашнего вечера, но он постепенно приближается к местным отелям.

Кхунанья Ванчавет

26 Марта 2020, 03:10 PM
Джунгли у пляжа Най-Харн горят уже почти сутки. Фото: DDPM Rawai

Джунгли у пляжа Най-Харн горят уже почти сутки. Фото: DDPM Rawai

Экстренные службы были проинформированы о пожаре у пляжа Най-Харн около 17:00 среды, 25 марта. Огонь был замечен в лесистой части мыса Хин-Дам (Черная скала).

Как рассказал господин Натданай Чанглек, возглавляющий офис Департамента чрезвычайных ситуаций при муниципалитете Раваи, на место событий были направлены четыре пожарные автоцистерны, однако из-за рельефа местности им не удалось приблизиться к очагу возгорания.

По словам господина Чанглека, в результате пожара пока никто не пострадал, но огонь постепенно приближается к пляжу Най-Харн. Изначально же возгорание, по оценкам господина Чанглека, произошло у пляжа Януй.

«Пока что мы не знаем, сколько времени понадобится, чтобы взять пламя под контроль, но мы делаем все возможное, чтобы справиться с огнем максимально быстро», – заявил господин Чанглек.

 

 

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