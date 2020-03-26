У пляжа Най-Харн загорелись джунгли

Уже почти сутки продолжается лесной пожар у пляжа Най-Харн. Пожарные пытаются остановить огонь со вчерашнего вечера, но он постепенно приближается к местным отелям.

Кхунанья Ванчавет

26 Марта 2020, 03:10 PM

Джунгли у пляжа Най-Харн горят уже почти сутки. Фото: DDPM Rawai