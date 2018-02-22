У пляжа Най-Харн началось строительство водоочистных сооружений

Официальные лица заверили жителей и гостей Най-Харна, что строящиеся у пляжа очистные сооружения не будут представлять угрозы экологии после ввода в эксплуатацию.

22 Февраля 2018 17:45:13

Водоочистные сооружения у пляжа Най-Харн должны быть построены к 15 октября этого года.

Заявление представителей муниципалитета Раваи прозвучало через две недели после того, как утечка сточных вод была зафиксирована в Патонге, и мэр этого города заявила, что виновны в ней именно водоочистные сооружения, которые сейчас находятся в процессе модернизации. Позже в качестве виновников были названы отели, но с водоочистного комплекса подозрения пока не сняты. Точную причину утечки в Патонге пока не установили.

Водоочистной комплекс у пляжа Най-Харн строится неподалеку от озера, которое имеет выход в море. Именно в это озеро комплекс будет сливать сточные воды после их очистки. Строительство водоочистных сооружений началось в прошлом месяце, а завершено оно должно быть (согласно контракту) к 15 октября 2018.

«Цель реализации проекта – решить проблему сточных вод местных домохозяйств, небольших ресторанов и уличных прачечных», – заявил господин Киттипонг Тактам, возглавляющий управление общественных работ в муниципалитете Раваи.

Решение о строительстве комплекса, как подтвердил мэр Раваи, было принято еще год назад, однако информация о проекте в поле зрения СМИ не попала. В качестве подрядчика были выбраны компании D.B.T. Engineering Co Ltd и MCON International Corp, бюджет проекта был утвержден в размере 35,3 млн бат.

Комплекс расположится на участке размером 30 м на 50 м и сможет перерабатывать до 600 куб. м сточных вод в сутки. Очистка воды будет происходить в подземном резервуаре по технологии «кипящего слоя» (Fluidised Bed Reactor или FBR). Соответствующая технология должна обеспечить бесшумность очистки и отсутствие неприятных запахов. На площадке над подземным резервуаром даже можно будет разбить парк.

Рассказывая о проекте, муниципалитет Раваи и другие ведомства не коснулись вопроса о том, что именно делается для снижения вероятности аварий на предприятии и мерах, которые будут предприниматься, если авария все же произойдет.