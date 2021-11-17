У пляжа Май-Кхао нашли мертвого дюгоня

Команда спасателей, прочесывающая воды Пхукета в поисках тела 25-летнего Пияната Камнерда, спрыгнувшего с моста Thao Thepkrasattri Bridge, обнаружила в воде мертвого дюгоня.

Новости Пхукета

17 Ноября 2021, 07:06 PM

Фото: Wanlop Boonchan, Kusoldharm Phuket Foundation

Как рассказал волонтер Kusoldharm Rescue Foundation Ванлоп Бунчан, труп морского млекопитающего был замечен около полудня 16 ноября в районе южной части пляжа Май-Кхао. По словам господина Бунчана, спасатели сначала не смогли понять, что обнаружили, но потом поняли, что в воде находится мертвый дюгонь.

Длина животного составляла около 1 м, масса – около 80 кг. Господин Бунчан отметил, что дюгонь, по всей видимости, умер не менее трех-четырех дней назад.

Тушу млекопитающего доставили на берег, после чего передали в Пхукетский центр морской биологии (PMBC) на мысе Панва. Теперь специалисты по охране редких морских животных должны установить, что послужило причиной его смерти.

Напомним, что с начала месяца комплекс мостов, соединяющих Пхукет с материком, стал местом двух самоубийств. 3 ноября 25-летний Бунча Суксунит из тамбона Тхепкрасаттри припарковал свой пикап на мосту Thao Thepkrasattri Bridge, вышел из кабины, после чего прыгнул в воды пролива, известного своим сильным течением. Поиски мужчины успехом не увенчались.

Затем, 13 ноября, также 25-летний Пиянат Камнерд из Такуа-Тхунга остановился посреди моста Thao Srisoonthorn Bridge, слез с мотоцикла, подошел к ограждению и бросился в воду. Момент падения заметили местные рыбаки, но даже это не позволило спасти мужчину или хотя бы разыскать тело. Течение быстро унесло его в залив Пханг-Нга.