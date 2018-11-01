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У пляжа Ката арестовали зазывалу с медленным лори

Полиция Карона задержала гражданина Таиланда Анурака Бунпу, предлагавшего туристам сделать фотографии с медленным лори у пляжа Ката.

Тави Адам

2 Ноября 2018, 09:00 AM
Фото: Пияват Сукон

Фото: Пияват Сукон

О задержании мужчины с медленным лори журналистам сообщил господин Пияват Сукон, возглавляющий Центр защиты дикой природы при природном заказнике Khao Phra Thaew Non-Hunting Area. Как рассказал господин Сукон, 54-летний Анурак Бунпу был задержан 29 октября, после того как некий турист сообщил компетентным органам о мужчине, предлагавшем фото с лори на пляже.

Анурак Бунпу был доставлен в полицейский участок Карона, где сознался в запрещенной деятельности, после чего был отпущен под залог. Изъятого медленного лори передали в реабилитационный центр в провинции Пханг-Нга.

В беседе с журналистами господин Сукон напомнил, что жители и гости Таиланда могут напрямую сообщать ему обо всех замеченных случаях жесткого обращения с животными, эксплуатации их в коммерческих целях и незаконном содержании в неволе. Телефон господина Сукона – 089-8737749.

«Мы можете звонить мне напрямую, я владею базовым английским. Если вы иностранец, пожалуйста, говорите простым языком. Сообщите, какое животное вы видели, где и когда, а также другие важные подробности», – заявил господин Сукон.

 

 

 

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