У пляжа Банг-Тао заметили крокодила Сегодня, 30 августа, сотрудники пхукетского офиса Департамента рыболовства посетят Банг-Тао, чтобы попытаться выяснить, откуда взялся крокодил и куда он делся. Шела Рива 30 Августа 2017 08:59:39 Официальные лица проверяют информацию о двухметровом крокодиле у пляжа Банг-Тао. Видеозапись с дрона, на которой видно плывущего в воде крокодила, поступила в редакцию The Phuket News на прошлой неделе, однако до настоящего момента это огласке не предавалось. Человек, приславший запись в редакцию, сопроводил ее следующим пояснением. «У меня есть съемка 7-футового (около 2 м) крокодила в воде у пляжа Банг-Тао. Я могу предоставить эту запись вам, но я не хочу, чтобы крокодила убили. Возможно, он приплыл с Андаманских островов и потерялся. Нет необходимости убивать такое животное», – заявил приславший видео информатор. К настоящему моменту о крокодиле у Банг-Тао известно сотрудникам всех ведомств, чья работа так или иначе связана с контролем за морской фауной на Пхукете. Специалисты полагают, что животное могло сбежать с одной из крокодильих ферм острова. «Очень маловероятно, что крокодил родился и вырос в водах западного побережья Пхукета. Выше всего шанс, что он сбежал с одной из ближайших ферм», – заявил The Phuket News Сучарт Раттанарэнгсри, возглавляющий отдел защиты дикой природы в пхукетском офисе Департамента морских и прибрежных ресурсов. «Ранее крокодилов наблюдали в районе острова Пхра-Тхонг, однако западное побережье Пхукета не является для них нормальным местом обитания. Я уже поставил в известность директора Центра морской биологии на Пхукете (РМВС) и Департамент рыболовства. Именно они проводят мониторинг и ведут учет количества крокодилов на Пхукете», – добавил господин Раттанарэнгсри. Директор РМВС во вторник, 29 августа, был недоступен для комментариев. В местном офисе Департамента рыболовства корреспонденту The Phuket News сообщили, что 30 числа посетят Банг-Тао для сбора информации и свяжутся с крокодильими фермами. Пока что ни одна из них о пропаже крокодила не сообщала. «Пока что мы можем лишь гадать, откуда он приплыл. Это вопрос необходимо расследовать. Однако пресноводные крокодилы в морской воде плавать не могут», – добавила собеседница редакции из Департамента рыболовства. Если кто-то из жителей видел крокодила, сообщить об этом можно по телефону 076-212460. Напомним, в ноябре 2013 года дикий крокодил вызвал переполох на севере острова. Хищника заметил на пляже Май-Кхао охранник одного из местных отелей. На поиск и поимку крокодила были брошены значительные силы, задействована была даже легкая авиация (самолет предоставил Phuket Air Park). Губернатор Пхукета отдал распоряжение не убивать животное, но такой угрозы и не возникло – крокодил ускользнул от всех поисковых партий и скрылся в провинции Пханг-Нга. Подробнее об охоте на крокодила из Май-Кхао читайте здесь.